台中蛋黃酥名店「不二糕餅」宣布，今年將以「Fluffy!雲朵派對」揭開聖誕序幕，26日率先於台中門市開打，緊接著11月30日新竹巨城推出全新打造的「巨型雲朵製造所」，12月4日還將快閃台北信義A9，讓福令卡的蓬鬆柔軟，從舌尖延伸至眼前的夢幻雲朵櫃位。

不二糕餅「Fluffy!雲朵派對」推出聖誕限定八入雲朵盒，集結芋頭與莓果兩種福令卡風味，讓不同喜好的人也能共享一盒甜點。

芋頭福令卡以濃厚芋香點綴細膩奶香，呈現溫潤芋韻與綿密口感；莓果福令卡則以草莓的馥郁香甜為主調，融合覆盆子的清新酸韻，在層次果香之間，帶出平衡而明亮的酸甜滋味。兩款風味各有個性，同樣以蓬鬆柔軟的口感，為聖誕相聚增添愉悅。

在雲朵飄進台北之前，不二糕餅將於11月30日在新竹巨城率先帶來「巨型雲朵製造所」，將福令卡帶來的蓬鬆想像放大，打造充滿節慶氣氛的夢幻雲朵櫃位。

不二糕餅邀請大家換上輕鬆的心情，走進雲朵製造所，讓挑選甜點成為年末生活裡的小小休息，也把這份快樂帶回與親友相聚的日常。

12月4日，不二糕餅「Fluffy!雲朵派對」還將快閃信義A9，為台北的聖誕季捎來一份輕盈甜意。以雲朵為靈感的櫃位，呼應福令卡蓬鬆柔軟的口感，讓逛街、相聚與挑選禮物的片刻，也成為暫時放慢腳步的理由。

莓果的酸甜，輕輕喚醒好心情；芋頭的濃香，溫柔接住一天的疲憊。不論是為交換禮物尋找驚喜、替親友挑選歲末心意，或單純想慰勞努力了一整年的自己，都能在這場雲朵派對裡，找到一份適合分享的甜。