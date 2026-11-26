雙11前夕，Yahoo購物宣布推出對話式購物助理「AI懂買」。消費者不必再硬湊關鍵字，只要說出預算、使用情境與需求，就能透過多輪對話縮小選項，並比對商品規格與優惠。這當然是AI導購，但若只把它理解成網站上多了一個聊天視窗，就看小了。

2026-11-27 00:40