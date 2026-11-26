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路易莎攻健身複合店 合計年營收上看1.2億元
路易莎（2758）斥資逾3,000萬元打造Selfroom台北大巨蛋店昨（26）日開幕。路易莎董事長黃銘賢表示，看好台灣健身產業千億元商機，兩家健身複合店合計年營收上看1.2億元，明年開第三家店；咖啡本業規劃新展40家店，因應人事成本增加，最快明年1月調漲售價。
路易莎2022年於松山CITYLINK開出首家Selfroom，採取咖啡結合健身房的複合經營模式，年營收約4,500萬至5,000萬元，開業第三個月即達損益兩平，之後逐步獲利，會員數約4萬至5萬人，每日進場人數近千人。
黃銘賢指出，大巨蛋店除鎖定女性健身商機，客群更涵蓋周邊住戶、上班族、商務旅客及運動選手，年營收挑戰6,000萬至7,000萬元，力拚首月損益兩平。咖啡本業方面，明年最低工資調升，路易莎將同步調整員工薪資，預估全年增加約6,000萬元成本。
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