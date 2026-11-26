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統一實升級鋼鐵產品 預計年底商轉
統一實（9907）昨（26）日召開法說會，公司表示，DR材（二次軋延鋼材）設備改造已進入客戶測試階段，預計年底商轉、2027年貢獻獲利，為鐵產品業務注入新動能。受全球鋼鐵需求疲弱影響，明年鐵產品營運仍審慎保守看待。
統一實指出，DR材改造工程均按照計畫進行，由於產品應用涉及食品及飲料包裝，品質及安全驗證標準較為嚴格，客戶端測試所需時間較長，預計今年底商轉，實際獲利貢獻明年開始顯現。
在鐵產品業務方面，統一實業表示，今年前三季受到內部設備改造、產能利用率下降、客戶庫存去化，以及國際貿易限制等因素影響，營運承受較大壓力。美國商務部針對馬口鐵展開反傾銷調查，加上歐盟免稅配額縮減，也對產品銷售及獲利造成衝擊。
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