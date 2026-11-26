中華民國不動產經營管理協會26日晚間於台中市烏日區臻愛花園飯店，舉行「第三屆理監事授證典禮暨餐敘聯誼」，由理事長廖子奇帶領理監事及會員出席。活動適逢龍德營建機構45周年慶，現場捐贈惠明盲校與紅十字會合計新台幣45萬元。

惠明盲校校長周玫君出席典禮，代表校方接受贈款。面對房市景氣偏弱，協會也將透過每月專業課程與跨領域會員交流，協助從業人員在市場回溫前累積實力。

中華民國不動產經營管理協會創辦人林宏澔教授，畢業於逢甲大學土地管理學系，目前在母校兼任教職。談及創會初衷，林宏澔表示，協會的成立，源於對青年學子學習需求的觀察。許多學生及有志投入不動產產業的年輕人，雖有學習熱忱，卻缺少與業界前輩直接交流、了解市場實務的機會。

為此，協會致力打造開放互助的學習平台，串聯學生與產業人士，促進專業知識分享與實務經驗傳承。不動產領域涵蓋土地開發、建築營造、房地產經營及資產管理等多元面向，唯有結合理論與實務，才能深化對產業的認識。

「協會成立最重要的目的，就是希望提供一個讓大家願意分享、能夠學習的平台，讓有經驗的人願意傳承，讓想學習的人找到方向。」林宏澔以此說明創會初衷。

協會的成立，也承接長期推動不動產專業教育的經驗。過去在全台各地開課，吸引不同領域的學員參與。為讓學員結業後仍能保持聯繫、分享實務經驗，課程交流也逐步延伸為協會活動。

相關組織包括成立約十年的台北市建築經營管理協會，以及成立約六年的中華民國不動產經營管理協會。理事長廖子奇將協會比作大學的校友會或系友會，期盼學員在課程結束後，仍能透過活動持續學習、建立產業連結，並共享專業資源。

協會每月舉辦交流活動 促進業界與學界對話

為落實創會理念，協會每月舉辦交流活動，邀集學生、會員及業界人士分享實務經驗。廖子奇指出，面對市場變化，固定的交流機制能讓青年接觸產業實務，也讓資深從業人員有機會交換不同領域的觀點。

協會每月固定開設專業課程，邀請各領域講師結合案例與實務經驗，內容涵蓋土地取得、投資評估、開發管理、法律、不動產會計、節稅規劃、信託、自地自建與營造品質管理。

協會也辦理地政士及不動產經紀人國家考試培訓課程，協助有志入行者準備考試、取得專業資格。

目前，協會會員來自不動產仲介、開發、營造及經營管理等領域，也有年輕從業人員加入。透過交流實務案例，會員得以了解不同業別的工作方式，並持續掌握法規與金融資訊。

廖子奇指出，近期房市除面臨景氣與交易量變化，貸款撥款時程也牽動購屋信心。部分交易即使已完成貸款核准與對保，仍可能因銀行撥款排程而延後交屋，增加買賣雙方發生爭議的風險。

他以股市為例，說明市場信心的重要性，並認為購屋人對貸款條件、交易流程或市場資訊掌握有限時，往往更容易觀望。協會期盼透過會員交流，讓第一線市場資訊與實務問題能被充分討論。

第三屆理監事授證典禮是協會延續創會精神、凝聚團隊共識的重要時刻。談及新一屆團隊的責任，廖子奇說，理監事除了協助會務運作，更要主動整合資源、推動交流、服務會員，讓來自不同領域的專業經驗能被更多人看見與運用。他期許新任理監事延續協會的分享精神，以互助合作深化專業交流與服務功能。

「協會能夠走得長遠，靠的不是一個人的力量，而是大家願意一起投入、彼此支持。」廖子奇以團隊合作說明此次授證的意義。對協會而言，授證不僅是職務的交接，更代表新一屆理監事共同承擔知識傳承、人才培育與會員服務的責任。

中華民國不動產經營管理協會第三屆理監事授證典禮，適逢龍德營建機構45周年慶，活動將祝賀花禮款全數轉作公益，由龍德營建機構加碼捐贈，合計45萬元，支持惠明盲校與社團法人台中市紅十字會。

周玫君出席典禮並代表校方受贈，感謝新任理事長廖子奇及協會以實際行動支持視障教育，為視障學子的學習提供助力。

龍德營建機構旗下龍德營造與冠勇建設，長期攜手社團法人台中市紅十字會，推動食物銀行服務，透過企業捐贈與資源整合，為中部地區弱勢家庭及社福邊緣戶提供穩定的生活物資支持。龍德營建機構多年來也持續捐款，並參與紅十字會辦理的公益活動，此次捐贈延續了企業對在地社福服務的長期投入。

廖子奇表示，協會希望將「分享與互助」的精神從產業交流延伸至社會關懷。藉由授證典禮與周年慶，將各界祝賀的心意化為具體支持，也讓產業夥伴有機會共同參與公益，回應在地的教育與社福需求。

龍德營建機構立足台中、長期深耕在地建築市場，從營造專業延伸至建設開發，並投入都市更新相關領域，在工程實務、住宅規劃與城市發展中持續累積經驗。企業以「實於內，型於外」為品牌理念，重視建築內在品質與外在空間表現，將以人為本的思維融入建築，期望讓每一個作品都能回應居住者的生活需求。

談及45周年的意義，廖子奇分享，建築不只是完成一棟房子，更是對居住安全、生活品質與城市環境的長期承諾。

面對市場變化與建築技術進步，龍德營建機構及旗下冠勇建設，未來仍將秉持穩健經營、專業精進與重視品質的精神，持續把每一棟房子蓋好，從工程細節、施工品質到居住空間的規劃，踏實累積住戶的信任；也期盼透過人才培育、技術提升與跨領域合作，帶動建築產業朝更優質、永續的方向發展。

展望未來，廖子奇期盼透過每月交流活動，讓更多學生、青年人才與業界人士建立連結，拓展實務學習機會。他以「專業需要累積，經驗需要傳承，而成功更需要懂得分享」寄語會員們，鼓勵大家把專業經驗傳給下一代，也持續以行動回饋社會。

廖子奇說，協會仍在成長，將逐步累積專業、會員向心力與外界信任，並彙整會員的實務經驗與意見，適時向政府相關單位提出建言，反映產業現況與需求。他也鼓勵從業人員在景氣偏弱時，充實知識、提升能力，為市場回溫預作準備，並邀請對不動產有興趣的人士加入協會，參與課程與交流。

廖子奇理事長表示，協會希望將「分享與互助」的精神，從產業交流延伸至社會關懷。記者宋健生／攝影

活動適逢龍德營建機構45周年慶，現場捐贈惠明盲校35萬元。記者宋健生／攝影