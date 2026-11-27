材料性質、配方、成分與佐證是基本的產品物質資訊組成；循環經濟的新法規與市場準則，正逐步將要求延伸至原料來源、再生料含量、資源耗損及下游流向。對涉及相關規範的業者而言，市場條件正從產品特性延伸至物質環境資料能否取得、驗證與持續更新。單點的環境資料蒐集，將成為跨部門、跨價值鏈的數據治理能力。

歐盟《永續產品生態設計規則》（ESPR）建立產品性能與資訊要求框架，將依產品別規範逐步分項落實；台灣《資源循環推動法》強化資源循環制度和循環標誌，需要循環數據佐證。這些法規已排定分階段實施期程。

企業往往已持有物料清單與規格佐證，記錄產線投入與耗損，追蹤廢棄物分類與處理量。但這些環境資料的設定與更新頻率未必一致；其齊全度是否與新法規、新準則的要求吻合，證據是否有效，也需要逐項分析與盤點。

舉例而言，產品即使可回收設計，無法追蹤回收再利用的比例，即無法揭露回收量；原始物料可能包含再生料，而規格書本身並未載明，以至於無法計算。

這些產業實務代表兩個問題：當前已有的數據與新法規的需求落差在哪裡？複雜的資料應如何蒐集與持續管理？

根據勤業眾信永續轉型服務團隊輔導多種製造業計算碳足跡、分析原物料來源與廢棄物流向的經驗，針對循環經濟新法規對於產品資料的深入要求，建議企業可採取三個就緒步驟：

第一步，從產品與市場要求判斷曝險與管理需求。依供應標的、企業在價值鏈中的位置、銷售市場及客戶期待，辨識實際曝險的法規與準則，選定必要的循環管理指標。

企業可選擇合適的準則展開行動。ISO59004可提供不分產業的循環經濟原則與實施方向；適用EPEAT2.0的電子產品業者，可依據其類別導入準則要求，建立環境衝擊分析並揭露結果。

第二步，評估資料就緒程度，決定推動順序。企業不只了解要做什麼，更需要知道應該先做什麼。建議企業以產線做為資料邊界，體檢不同生產目的產品的環境數據，從物料資料、產品與製程設計、供應鏈、循環績效及市場要求等相關構面，辨識管理能力與關鍵缺口。接著決定行動與順序，例如：合規差距分析、物料流盤點、供應鏈協作或績效管理。

第三步，將管理需求轉換為實踐機制。產品環境數據是跨部門、涉及價值鏈上下游、隨時間與技術演進而變化的關聯資料集合，企業應以資料生命周期治理的方法來建立可持續維護、有可信佐證的管理機制，使物質循環度成為可供管理與評估成效的有效資料。

企業的單次合規作業不足以形成有效的長期管理模式。只有當物料來源、資源耗用與下游流向具備一致定義與可追溯證據，數據才足以比較改善方案，支持材料、製程與供應鏈的資源配置。企業應進一步善用已結構化的資料，作為產品循環度改善方案的決策指標，使環境數據不僅止於符合法規，更能進一步創造新的市場機會。

（作者是勤業眾信永續轉型服務團隊資深執行副總經理）