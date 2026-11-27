美時（1795）昨（26）日宣布，與總部位於西班牙巴塞隆納的全球製藥公司 Galenicum簽署口服Semaglutide錠劑學名藥於美國及韓國市場獨家授權及供貨協議。

根據協議，美時將取得該產品於美國及韓國市場獨家商業化權利，以及台灣、香港、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼及新加坡等其他八個主要亞洲市場的商業化授權。

此次合作結合Galenicum在複雜製劑開發與製造的專業能力，以及美時在美國及亞洲既有商業布局，不僅有助Galenicum拓展全球市場，也擴充美時產品組合。

美時表示，Semaglutide為一種類升糖素胜肽-1（GLP-1）受體促效劑，廣泛應用於第二型糖尿病及肥胖症治療。根據Novo Nordisk公布數據，2026年前九月旗下口服Semaglutide產品全球銷售額達約256億丹麥克朗（約40億美元）。