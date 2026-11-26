統一實：明年鐵製品營運看美反傾銷終判 DR材拚今年底商轉
統一實今天表示，全球鋼鐵市場供過於求、需求疲弱，加上美國馬口鐵反傾銷調查預計明年3月公布終判結果，審慎看待明年鐵產品營運；不過應用於食品及飲料包裝的高附加價值DR材（二次軋延鋼材），預計今年底商轉，明年可望貢獻獲利，而飲料包裝業務有機會維持穩健成長。
統一集團旗下馬口鐵大廠統一實今天舉行線上法人說明會。統一實主管表示，主要2大產品為馬口鐵產品與飲料包裝，今年前3季營收新台幣322.77億元，年減10.3%；歸屬母公司業主淨利為6.6億元，年減62.87%，每股盈餘（EPS）0.42元。
其中，鐵產品營收年減25.51%，稅前利潤由盈轉虧；飲料包裝營收年增6.71%，主要受惠於產品組合變化帶動平均售價提高，儘管統一集團內部訂單相對穩定，但因獲利貢獻較高的外部客戶訂單減少，稅前利潤年減3.61%。
鐵產品方面，統一實主管表示，受今年上半年DR材產線改造，影響部分產能及出貨，加上客戶去化庫存、歐盟縮減免稅配額、美國提高關稅及展開馬口鐵反傾銷調查，對鐵產品銷售及獲利造成較大衝擊。
統一實主管指出，第4季全球鋼鐵市場供過於求的基調未改變，美國又陸續祭出貿易限制措施，預期今年鐵產品營運將呈現衰退。
另外，DR材設備改造工程依原定計畫進行，目前已將產品送交客戶測試，由於最終應用於食品及飲料包裝，對品質、安全性及穩定度要求較高，測試時間長，預計今年底商轉，明年可望有完整的獲利貢獻；目前客戶詢問度高，但尚未有明確訂單數量。
至於明年鐵產品展望，統一實主管表示，因近年全球鋼鐵需求疲弱未見改善，目前最大變數為美國馬口鐵反傾銷調查，明年3月有望出現終判結果，與客戶後續業務推展方向才會更明朗，對明年鐵產品營運抱持「審慎保守」態度，並持續強化供應鏈，維持穩定產銷量，力求達到獲利門檻。
飲料包裝部分，統一實主管指出，統一集團內部飲料訂單穩定，預期明年飲料包裝業務維持穩健成長。
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