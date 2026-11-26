經濟部公布零售及餐飲業10月營業額雙創歷年同月新高，內需市場連鎖服務業透過創新擴展影響力及競爭力，也不斷突破成長目標，從首屆「2026連鎖品牌未來獎」的三個獎級可洞察出連鎖企業邁向未來的新成長路徑。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）表示，2026連鎖品牌未來獎33家獲獎企業去年度營收合計逾1兆元，橫跨零售、餐飲、旅遊、教育及生活服務等多元業態，獎項分為卓越獎、優等獎及潛力獎，三個獎級不僅反映創新成果的成熟度與產業影響力，也呈現台灣連鎖企業面向未來的不同成長策略。

其中，卓越獎表彰從規模經濟走向系統競爭力的企業。榮獲卓越獎的七家企業為全聯實業、統一超商（2912）、全家便利商店（5903）、宏華國際、振宇五金（2947）、阿瘦實業（8443）及信義房屋（9940）。

台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡指出，連鎖企業的競爭優勢，不再只是門市數量，而是規模化背後的系統力。如何將數據、人才、供應鏈及服務經驗整合為能持續進化、快速應變及跨據點複製的經營體系，是品牌維持領先地位的關鍵。從獲獎成果觀察，已有企業將智慧營運擴及上千家門市，AI訂貨節省逾75%作業時間，智慧物流每小時處理逾萬箱商品，展現系統化經營放大創新效益、帶動產業升級的價值。

優等獎則是表彰突破本業邊界，開拓成長新動能的企業。17家優等獎企業為燦坤實業（2430）、新光三越、瓦城泰統（2729）、森邦、寶島光學（5312）、揚秦國際（2755）、雄獅旅行社（2731）、杏一醫療用品（4175）、三商行、巨匠電腦、新東陽、良興、車麗屋、一之軒、樂清服務、安心食品（1259）及三商餐飲。

展店不再是企業成長的唯一選項，如何運用既有品牌信任、顧客基礎、專業能力與通路資源，開拓新的服務場景與營收來源，成為下一階段的成長關鍵。獲獎企業已有創新照護服務在一年內帶動使用會員數倍增，新型租賃服務由5家試辦擴展至64家門市，亦有企業透過數位行銷創造逾百億元轉換價值，展現從本業延伸第二成長曲線的可能。

潛力獎主要評選以敏捷創新，掌握市場新機會的企業。九家潛力獎企業為小林眼鏡、環球購物中心、詮勝國際、一二捌捌餐飲、金格食品、士潔服務、引雅、京典衛浴及台灣好家庭。

規模並非創新的先決條件，靈活與速度同樣能成為競爭優勢。隨著AI及雲端工具普及，企業更有機會聚焦市場痛點，以有限資源創造突破。獲獎成果中，已有企業將AI推薦成本降低97%、叫貨及盤點作業時間減少逾75%，亦有企業透過數據應用使消費轉換率提升近49%，展現精準創新與快速驗證所帶來的成長潛力。

TCFA首屆「連鎖品牌未來獎」以智慧賦能力、服務創新力、生態韌性力、社會影響力及基業治理力為五大核心，重視創新突破、商業成效與影響擴散。從系統競爭力的深化整合、本業價值的再創造，到新興商機的敏捷探索，連鎖產業的下一階段競爭，將不只是比誰的店開得多，更是比誰能持續創造價值、掌握變化、開拓未來。