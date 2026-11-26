永慶房產集團彙整2025年8月至2026年9月實價登錄資料，盤點桃園市交易最熱絡的三大行政區——桃園區、中壢區、龜山區的住宅成交總價和坪數。若以屋齡10年內住宅來看，三區平均總價低於1,000萬元的坪數組別，都落在20坪以下，平均總價介於775萬至917萬元。但若願意「以屋齡換空間」，中壢區能以不到900萬元的預算，入手30~40坪的三房物件。

做為桃園市核心的「桃園區」，各屋齡與坪數帶的價格門檻皆為三區最高，20坪以內的新屋平均總價逼近千萬。永義房屋中正藝文喆禮加盟店長游智凱表示，桃園區擁有多個重劃區，加上捷運綠線與台鐵的建設推進，鄰近國道交流道、生活機能完備，吸引雙北通勤族移居，帶動區域房市穩健成長。

游智凱提及，桃園區大致呈現「屋齡每多10年，總價約差百萬元」的趨勢。預算想控制在千萬元以內的購屋族，若想兼顧室內使用空間與生活機能，建議轉向成熟生活圈的中古屋，如屋齡10~20年的20-30坪物件，平均總價為989萬元，剛好壓在千萬元門檻內。

游智凱指出，家庭人口較多的族群，則可考慮30年以上的30-40坪物件，平均總價925萬元。不過針對熱門重劃區則可能出現8%至10%的平均總價增幅，購屋時仍需視物件位置、周邊機能與屋況條件。

做為南桃園發展重心的「中壢區」，平均房價在三大熱門區中最為親民，屋齡10年內、20坪以內的新屋平均總價僅775萬元，為三區最低。

有巢氏房屋內壢車站加盟店東黃智業表示，中壢工業區提供充足就業機會，加上機場捷運、捷運綠線的延伸線與鐵路地下化建設，以及青埔及中壢體育園區等重劃區的推案，提供新屋供給量，區域房市穩健向上。

黃智業指出．內壢車站周邊、中壢前站及龍岡等成熟生活圈，學區、採買與聯外交通完備，中古屋總價也親民許多。屋齡10-20年的20-30坪物件平均總價僅832萬元；若需要更大空間，20-30年的30-40坪物件平均總價也只要893萬元，等於用不到900萬元就能入手標準三房，成為高CP值的選擇。

緊鄰新北市的「龜山區」，受機場捷運與林口生活圈外溢帶動，屋齡10年內、20坪以下物件平均總價為851萬元，20-30坪物件則跳升至1,177萬元。

永慶不動產龜山萬壽加盟店東丁麗燕表示，龜山區擁有長庚醫院與周邊工業區，就業機會豐沛，加上交通可串聯雙北，吸引大量首購族與雙北外溢人口移居。發展時間較晚的上龜山，電梯大樓多在20年以內、公寓集中於20-30年，下龜山發展較早，電梯大樓普遍在20年以上、公寓則以30年以上為主。

丁麗燕進一步分析，在千萬元預算內，新屋多半只能買到20坪不到的小宅。若想買標準兩房空間，則須將屋齡放寬至10年以上。屋齡10-20年與20-30年的20-30坪物件，平均總價分別為789萬元與772萬元，兩者價差不大的主因，在於前者多為偏郊區電梯大樓，後者多為公設比低、實際坪數大的市區公寓。若預算更有限，30年以上的三房均價僅762萬元，是小家庭以屋齡換空間的實惠選擇。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，從桃園三大熱門區的總價分布可見，在千萬預算下「屋齡換空間」已成常態！小資與首購族若適度放寬屋齡至10年以上，不僅能兼顧生活機能與居住坪數，也能減輕房貸壓力。