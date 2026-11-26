美時（1795）26日宣布，與總部位於西班牙巴塞隆納的全球製藥公司Galenicum Health, S.L.U.簽署口服Semaglutide錠劑學名藥於美國及韓國市場之獨家授權及供貨協議。

根據協議，美時將取得該產品於美國及韓國市場的獨家商業化權利，以及台灣、香港、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼及新加坡等其他八個主要亞洲市場的商業化授權。

此次合作結合Galenicum在複雜製劑開發與製造的專業能力，以及美時在美國及亞洲既有的商業布局，不僅有助於Galenicum拓展全球市場，也進一步擴充美時的產品組合。

美時表示，Semaglutide為一種類升糖素胜肽-1（GLP-1）受體促效劑，廣泛應用於第二型糖尿病及肥胖症的治療。根據Novo Nordisk公布的數據，2026年前九月旗下口服Semaglutide產品的全球銷售額達約256億丹麥克朗（約40億美元），其中於2026年1月在美國上市的Wegovy口服錠劑貢獻約109億丹麥克朗，凸顯口服Semaglutide龐大且快速成長的市場商機。隨著全球對GLP-1類藥物的需求持續增加，口服劑型讓患者在注射劑型之外，擁有更多元的治療選擇。

美時總經理Petar Vazharov表示，很高興與Galenicum攜手合作，藉由美時在美國及亞洲既有的商業布局，推動口服Semaglutide學名藥的商業化，同時擴充美時困難學名藥的產品組合。另外，這項高價值的差異化產品，也將持續強化美時的學名藥業務。透過口服及注射劑型GLP-1學名藥，美時希望為患者及醫療體系提供更經濟的用藥選擇、減輕治療負擔，並擴大這項重要藥物的可近性。

Galenicum共同創辦人Joaquim Domingo表示，全球對GLP-1藥物的需求持續攀升，但該藥物的普及仍未能跟上需求，而縮小落差的關鍵在於研發與製造實力。Galenicum正是憑藉這些能力，自行開發及製造口服Semaglutide，這項產品同時也是技術門檻最高的學名藥之一。此次與美時合作，將進一步拓展公司在美國及亞洲主要市場的布局。透過雙方攜手合作，公司期望讓更多患者能夠獲得口服GLP-1藥物的治療機會。