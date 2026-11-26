為強化旅宿業人才培育，臺北市政府觀光傳播局攜手臺北市旅館商業同業公會舉辦115年度臺北市旅宿業永續觀光核心人才培訓案，26日於台北六福萬怡酒店舉辦結業典禮暨AI應用實務國際交流會。活動邀請香港客路（Klook）及新加坡Lighthouse等國際旅遊科技業者，分享數位平台行銷及AI趨勢下的旅宿科技應用，協助業者掌握國際觀光科技趨勢與產業新契機，提升服務品質及國際競爭力。

觀光傳播局副局長薛秋火出席並頒發結業證書，肯定旅宿從業人員積極參與培訓、精進專業職能。薛秋火表示，臺北觀光持續蓬勃發展，今年更入選彭博（Bloomberg）「2026全球25大最佳旅遊目的地」。其中，旅宿業是臺北觀光產業的重要一環，近年旅館平均住用率由111年的44%提升至115年上半年的72%；住宿及餐飲業產值亦由111年的2,311億元成長至114年的3,237億元，115年截至8月已達2,210億元，展現產業發展動能。

面對AI科技快速發展及國際永續觀光趨勢，業者除應提升營運效率，也須重視旅客需求及服務品質。市府近期積極推動《臺北市公共場所防制隱匿式攝影自治條例》，未來將強化公共場所隱匿式攝影設備之防制及管理，進一步保障民眾隱私與住宿安全。期盼業者在導入智慧科技、提升服務品質的同時，兼顧旅客隱私與安全，將人本服務及永續理念融入經營管理，共同提升臺北旅宿環境品質與國際競爭力。

因應全球觀光產業數位轉型及永續發展趨勢，本年度培訓以「智慧職能與人本管理實務班」及「永續品牌與共感行銷實戰班」為兩大核心主題。內容涵蓋AI代理人訂房系統數據應用、智慧營運管理、永續品牌經營及國際接待禮儀、性別友善旅宿等，透過專業講師授課及實務案例分享，協助從業人員掌握產業新知，並將所學應用於日常營運及服務工作。

除專業人才培訓外，亦結合北市府跨局處資源，辦理2場次「臺北市旅館產業交流座談會」，邀集警察局、消防局、衛生局及都市發展局等單位，針對公共場所犯罪防治與應變、防災救護、營業衛生，以及旅館無障礙設施等議題進行政策宣導及實務交流，促進旅館業者與市府各局處雙向溝通，協助業者掌握政策資訊並落實於日常營運，共同營造安全、友善的旅宿環境。

觀傳局強調，人才培育及產業交流是推動旅宿產業永續發展的重要基礎，未來將持續透過專業培訓、跨局處合作及資源整合，協助業者提升智慧營運、品牌經營及永續發展能力，與產業攜手提升臺北觀光整體競爭力。