和泰汽車（2207）持續升級售後服務物流體系，斥資近新台幣10億元打造楊梅物流中心第三倉，25日正式啟用。新倉首度導入自動化設備，包括110台無人搬運車（AGV），保管近3.5萬種汽車零件，平均每日進出貨量約1萬點，透過自動化作業提升物流效率、降低人力依賴，強化TOYOTA、LEXUS及HINO全台近300個經銷服務據點的零件供應能力。

和泰汽車董事長黃南光、總經理蘇純興出席啟用典禮，並邀請TOYOTA亞洲區總部（TMA）、經銷商、供應商及關係企業代表共同見證。和泰汽車表示，楊梅物流中心自2000年啟用以來，一直肩負三大品牌零件供應任務，因應零件需求成長及勞動人口結構變化，持續推動物流設施升級，此次第三倉啟用，將進一步提升零件供應效率。

新倉共四層樓，總樓地板面積約5,900坪，一樓規劃為長源汽車新車整備中心，二、三樓主要存放高銷量中小型零件，並導入自動化設備，四樓則以低銷量零件為主。其中，自動化作業區導入110台AGV，改變傳統人員往返料架尋找零件的作業方式，透過設備將零件料架直接運送至工作站，從過去「以人就物」轉為「以物就人」，減少人員移動及作業負擔，同時透過人機分離設計降低工作風險。

除了提升物流效率，新倉也納入環境永續規劃，屋頂設置太陽能發電設施，總裝置容量達1,349瓩，預估每年發電量約150.6萬度，可減少約703公噸二氧化碳當量排放。

和泰汽車表示，未來將持續結合自動化、AI及數位科技，優化零件供應與物流配送流程，協助縮短顧客車輛維修等待時間，進一步提升售後服務品質及顧客滿意度。

自動化設備將零件料架運送至工作站，減少人員不必要的移動。和泰集團提供