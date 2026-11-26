和泰汽車（2207）海外布局再跨大步！和泰汽車25日在日本東京舉行「和泰ジャパン株式会社」東京辦公室暨南關東日野板橋新據點開業儀式，正式啟動集團史上最大規模海外布局。

和泰汽車今年取得日本南關東、北海道、東北海道、宮城及福島五家日野經銷商各80%股權，旗下共57個銷售與服務據點、員工逾3,000人，年銷售車輛超過1.2萬輛，年營業規模逾2,000億日圓，成為日野在日本市場的重要策略夥伴。

和泰集團董事長黃南光、總經理蘇純興專程赴日出席開業儀式，日野自動車社長Satyakam Arya及五家經銷商高層也共同參與，象徵台日雙方數十年的合作關係進一步深化。

和泰汽車表示，和泰與日野自動車合作關係深厚，和泰更是日野第一家海外總代理。此次進軍日本商用車市場，主要是憑藉長年深耕台灣商用車市場的經營實績與管理經驗，獲得日野高度信賴，進一步取得五家日野經銷商的經營權。

此次同步啟用的南關東日野板橋新據點，投資超過30億日圓，導入全空調廠房、新世代商用車專用維修設備及多項人性化設施，並重新規劃顧客休息室，提升維修服務效率與顧客入廠體驗，同時強化燈光及噪音抑制設施，兼顧周邊環境。

和泰汽車指出，透過和泰ジャパン整合日本五大經銷商資源，未來將深化與日野自動車的策略合作，擴大日本市場經營規模，並結合台日雙方在商用車銷售、維修服務及管理方面的經驗，因應低碳化與新世代物流需求，建立長期成長動能。

南關東日野板橋支店全新落成。和泰車提供