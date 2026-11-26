對於2027年的房市展望，華南銀行副總謝和君今天在法說會指出，政府的房貸管制政策仍未取消，不動產交易量前三季年減0.7%，房價仍持續震盪修正，她認為在信用管制措施沒有全面放寬之前，2027年仍是「量穩價震盪」格局，平均房價將「微下修、軟著陸」，其中餘屋去化較慢地區，下修幅度較大，不動產業者經營能力也會受相當的考驗。

對於華銀的財管成長動能，華銀副總黃守良指出，手收成長將近3成，財管占整個手收80%。華銀副總江景平指出，未來會透過財管模式優化，強化手續費收益，2027年的存放利差、淨利差、利息淨收益都會有更好的成果。對於房貸業務，黃守良指出，華銀明年的房貸業務將會以首購及新青安為優先。

華銀主管說明，華銀的LCR都在主管機關要求的目標值之上，也符合內部目標，但的確因為近期股市震盪劇烈，證券資金的需求及大額資金的需求，因此較緊，未來措施包括會以邊際資金成本來評估，視個案收益擇優承作、加強吸收自然人存款，政策性貸款以收郵儲存款來承作，以及會定期辦理流動性壓力測試。

對於股債投資組合，華銀在法說會說明，9月底為322億股票，比去年略少，10月底為319億，後續會依照市況彈性調整，債券布局方面，9月底台債部位有3800億，平均存續期為3年期，外債規模為等值4600億元，存續期間1.7年，整體利率風險不大，債券選擇仍以5年內，信評好的公債及公司債來投資。對於今年前三季的SWAP獲利，華銀也說明，占整個金融商品交易比重占比4成，比去年少，主要因為去年降息，使SWAP換匯點收窄，且所有金融商品投資收益增加4成，因此SWAP占金融交易獲利比重比較去年減少。