統一超商再傳永續佳績！連續10年入選「TCSA台灣企業永續獎」，今年一舉囊括6項大獎，包括「永續報告書類超商與超市業－白金獎」、「永續綜合績效獎－台灣百大永續典範企業」，以及「創意溝通領袖獎」、「幸福職場領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「社會共融領袖獎」4項永續單項績效獎，成為今年獲獎最多的超商業者。

其中，「永續報告書類-白金獎」已是統一超商第6度獲得，更是今年超商與超市業唯一榮獲「永續綜合績效獎」的台灣百大永續典範企業，持續展現在公司治理、友善職場、會員經營及社會公益等面向的成果。

此外，統一超商也獲得台灣連鎖暨加盟協會首屆「連鎖品牌未來獎」最高榮譽「卓越獎」，透過AI科技、創新商品服務與社會永續共好，落實「智慧賦能力、服務創新力、生態韌性力、社會影響力、基業治理力」5大核心力，打造超越消費者期待的生活服務平台。

統一超商自2002年發布首本企業社會責任報告書，持續推動減塑、減碳及食品永續等專案。「創意溝通領袖獎」肯定其串聯全台7,300多家門市推動永續行動，今年更號召海內外超過530個品牌、1.5萬個據點響應「關燈1+1小時」。「幸福職場領袖獎」則肯定企業在員工照顧上的投入，2025年也再度通過ISO 45001職業安全衛生管理系統年度複驗且零缺失。

會員經營方面，統一超商以「OPENPOINT點數生態系」獲「創新成長領袖獎」肯定，2025年推出付費訂閱制「uniopen PRIMA」，強化會員差異化體驗，今年更一步拓展至大型娛樂粉絲經濟，超過6成訂閱會員曾參與專屬預購。

統一超商自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台，串聯7,300多家門市及逾200個公益團體，38年來累計募得數十億元。2025年首創「OPENPOINT行動隨時取－行動待用餐」，首年累計兌換超過4萬餐次，並推出「鮮乳周到」線上捐物公益訂閱制，持續將通路資源轉化為社區支持力量，獲頒「社會共融領袖獎」。