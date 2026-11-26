體驗式行銷近來蔚為風行，專門代理義大利頂級廚具、系統家具及高端居家空間規劃的中歆企業，也順應潮流打造「感官會所」，讓看家具猶如一場身心靈洗禮。

中歆企業總經理陳福臺（Tiger）指出，高端住宅與消費市場，客群對居住品味的標準持續攀升，居家消費正從過去單純強調品牌與價格，進一步轉向空間體驗、生活美學及高度個人化需求。

看準此趨勢，深耕生活美學的中歆企業，打造感官會所，一方面引進Varaschin、Vismara Design、Agresti及Architettura Sonora四大頂奢品牌，將居家市場從單品配置，昇華至完整的沉浸式生活場景。

另一方面則透過私廚團隊，戶外用餐、音療環境，撲克桌、俄羅斯輪盤等娛樂家具體驗，以及整體家居設計，讓富人進入會所不只看家具，更能直接感受什麼是有品味，懂享受的生活。

此一感官會所位於台中七期，名為ULTRA RARE-中歆UR館，為一棟地上四層，地下一層，純白萊姆石材包覆的現代建築，外觀與庭院景觀帶有低調的靜謐藝廊氛圍。

館內陳設的義大利品牌Varaschin與全球頂級郵輪品牌長期合作，為滿足最嚴苛的海上環境標準，家具必須承受海風、鹽霧與變幻莫測的天候考驗，其戶外系列從材質選用、結構設計到編織工藝，都超越了一般家具的標準。

例如台中指標豪宅「精銳Sky One」即在室外泳池畔採用了Varaschin產品，將頂級度假氛圍延伸至住宅空間中。

Vismara也提供撞球桌、撲克桌、西洋棋桌及麻將桌等多元品項，如台中豪宅「寶輝SKY Tower」與「寶輝國際莊園」即引進了Vismara的專業撞球桌，讓住戶在自家即可享有私人俱樂部規格的交誼空間，滿足多樣化的社交互動需求。

Vismara Design專注於娛樂家具開發，歷史已逾70年，家庭影院系列提供高度客製化躺椅設計，包括顏色、材質、飾面，以及單人座、雙人連併座、日光浴床式等多樣化配置。

另外其「TURNKEY一站式系列」亦提供全方位的視聽空間規劃，從座椅配置、階梯式視角設計，到影音系統的量身建置，甚至可選配內置酒吧櫃、爆米花機等周邊設施。

中歆也引進義大利建築聲學品牌Architettura Sonora（AS）。AS產品將高音單體嵌於中低音單體軸心，使聲波從核心同步擴散，搭配360度全指向聲場設計，減少了傳統音響對單一「最佳聆聽位」的依賴，使聲波能均勻擴散至空間各處。

另採用Nano Technology級別防濺水與防砂濾網，結合抗紫外線塗層設計，讓音響可於花園、泳池邊、遊艇甲板等空間長期部署。

至於貴重物品的保存空間，源自佛羅倫斯的Agresti自1949年起便確立了「精品級安全家具」的定位，憑藉精湛的傳世工藝與絕對的隱密安全性，長年深受歐洲皇室、中東貴族與全球政商名流的青睞。

有別於傳統保險箱的單一功能，Agresti結合金工技藝與複合材質，如鋼烤飾面、皮革、絲絨及精緻內裝，更可配置瑞士製腕錶自動上鍊儀與專屬珠寶收納層。

陳福臺表示，中歆日前主要訴求的是有品味、懂生活的客群，這是一個還在萌芽的市場，不過隨著台灣人富有的時間拉長，愈來愈多人有這種需求，市場發展相當快。

譬如過去豪宅公設多以健身房、芳療室、游泳池等設施為主，現在大多開始思考如何增加音療、SPA、私人娛樂與高階社交活動等體驗，讓住戶在家就能享有更私密、更自在的娛樂生活。

他表示，中歆企業目前以台中七期UR館為核心，由於北部客戶經常南下台中體驗，未來預計進一步在台北內湖設立據點。

中歆也規劃在館內增設「五感體驗室」，邀請不同領域專業人士進駐，透過音療、生活體驗及主題課程，讓消費者不只是看家具，而是真正感受產品如何融入生活。

家庭劇院。圖／業者提供

中歆UR館娛樂家具。記者游智文攝影

俄羅斯輪盤。記者游智文攝影

中歆UR館外觀。記者游智文攝影