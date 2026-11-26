百貨週年慶進入尾聲，儘管近期台股劇烈震盪，市場變數增多，新光三越觀察，消費買氣尚可，冬季商品客單價較高，且「越冷越熱賣」，最近降溫對百貨是一大利多，加上年底家電汰舊換新、企業尾牙採購等需求，預估這波買氣將一路旺到明年農曆年。

新光三越台北站前店週年慶今天壓軸登場。新光三越主管表示，站前店今年業績及來客數成長幅度，均居全台新光三越各店之冠，主要受惠於今年初13樓引進饗賓集團旗下果然匯、朵頤牛排等餐廳，帶動商圈新客到訪。

新光三越站前店主管表示，今天首日業績目標為新台幣4億元、年增0.1%，預估單日來客數達3萬人，年增7%至8%。新光三越表示，近期市場變動因素多，特別是台股上下震盪，業績目標設定相對保守，不過今年週年慶預購業績年增7%，主顧客的客單價提升約2%至3%，以3C及家電商品表現較佳。

新光三越主管表示，年底向來是家具、家電汰舊換新的旺季，加上12月企業尾牙與耶誕節送禮採購需求，可望挹注營運表現。

另外，雖今年站前店週年慶首週適逢九合一選舉，業者預期，對買氣影響有限，但考量選舉返鄉潮等因素，已提前加強商品規劃及會員活動，以維持首週消費動能。

新光三越主管指出，上週起氣溫下降，只要氣溫降至攝氏20度以下，對百貨而言是一大利多，「冬季商品買氣越好」，已提前要求品牌增加冬季商品備貨量，看好冬衣、冬被、電暖器及除濕機等商品銷售表現。

展望後市，新光三越主管表示，週年慶結束後將接續跨年慶，加上會員點數陸續到期，明年農曆年落在2月初，預估這波買氣有望「一路旺到農曆過年」。