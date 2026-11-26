新店地標「裕隆城」即日起至2027年1月3日止，推出冬季慶典「相裕耶誕│光影散策in新店」，以浪漫夢幻的粉金色耶誕樹與光影造景營造濃厚節慶氛圍，成為全家人溫馨過節的首選去處。

新北歡樂耶誕城的璀璨燈火一路點亮新店！裕隆城今年獲選新北市十大熱門景點，根據交通部觀光署統計2026年1月至8月，本次特別帶入「光影散策」主題，邀請民眾先從裕隆（2201）城豐富的餐飲、購物、閱讀及娛樂體驗出發，再走訪新店渡船頭、碧潭吊橋、銀河洞及體驗碧潭天鵝船，展開從城市光影到自然山水的耶誕一日遊。

活動期間，裕隆城全館祭出豐富會員滿額好禮、應景耶誕祈願拍照打卡抽IMAX電影票，以及特色品牌快閃店與周末親子手作體驗；誠品生活新店同步推出「禮物節」，攜手日本人氣繪本《麵包小偷》獻上會員限定好禮，邀請全家大小共度從白天到夜晚的美好冬日時光。