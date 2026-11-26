高雄台積電（2330）概念區出現屋主降價出售，購屋族撿便宜的交易！根據內政部實價登錄揭露，位於左營高鐵特區博愛四路、屋齡16年的大樓10樓戶，屋主2024年9月以總價3,280萬元購入，持有僅不到一年半，今年2月以總價3,000萬元附帶傢俱設備轉手，換句話說，等於購屋族比屋主當初入手成本價還便宜了280萬元。

另外，楠梓車站商圈屋齡3年的新大樓13樓戶，屋主同樣在2024年7月以1,255萬元入手，持有約2年，今年以1,000萬元出售，買家入手價比屋主購入成本還多省了255萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2024年可說是高雄房市紅利年，受惠台積電設廠題材帶動市場熱度高，全年買賣移轉棟數達4.5萬棟，創下歷史新高，房價也持續墊高，尤其台積電概念區更是市場關注焦點，當時進場的屋主購入成本水位也會相對較高。

李家妮觀察，這些賠售屋主，持有時間短，不排除有資金周轉需求，或期待轉往股市等其他投資，創造更高資金效益，因此降低獲利期待，以低於購入成本的價格出售換取成交機會，也讓市場出現難得的價格修正空間。

觀察今年上半年台積電概念區前五大賠售案例，物件多坐落於熱門商圈，而屋主持有期皆為一至兩年短期持有，屋主帳面損失幅度多落在約一成左右。

台灣房屋美術青海加盟店店長洪誌隆表示，今年上半年市場景氣持續收斂下，賠售或平轉交易確實較以往增加，尤其是銷售期較長賣得比較久的屋主，為加速去化、回收資金，就可能願意以低於近一至兩年實價登錄行情的價格出售，賠售價差幅度一般約落在購入價5%左右；由於出售房地交易無獲利或為虧損，原則上不會產生房地合一稅，但仍須依法申報。

洪誌隆指出，不過，整體而言，像楠梓區這類早期房價基期低的區域，進場早、持有期較長的屋主，因當初購入成本相對低，因此即使目前市場氣氛保守，多數仍保有一定獲利空間。

洪誌隆舉例，像是高大特區大學十九街的新大樓7樓戶，屋主持有5年轉手獲利逾200萬元；左營文自路大樓14樓戶，屋主持有4年，今年3月以高於入手價550萬元獲利出場。

洪誌隆表示，目前房市屬於買方市場，部分屋主的價格態度已不像過去強勢，議價空間相對更為彈性，甚至不乏開價打85折的讓利機會。

洪誌隆指出，對有自住需求、購屋資金已準備到位的民眾來說，反而可以掌握市場盤整期的議價優勢，有利進場尋找優質物件的好時機。