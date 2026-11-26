深耕新北科技產業聚落！輔仁大學科技管理EMBA日前舉辦「官將護新莊、科管耀四方」校友回娘家晚會，其中鮮少公開露面的系友電源供應器大廠明緯企業創辦人林國棟親自出席，分享個人經驗並強化產學合作。

輔大科管EMBA為新北市科技相關產業高階經理人的核心交流平台，本次返校陣容中有多位科技產業負責人及高階主管，都是輔大科管學生或校友，包括明緯企業創辦人林國棟、昇貿科技董事長李三蓮、博視生醫科技董事長王進富、紘通企業董事長李東興、泰彰五金工業董事長楊仁和及宇田控制科技董事長朱仁誠等校友親自出席。

與會校友中包含30位董事長及企業負責人、17位總經理、6位副總經理，及68位經理級主管，四成以上高階管理菁英齊聚新北產業園區指標場館，共探全球科技趨勢與產業脈動。

輔大科管EMBA所長許育銘致詞表示，期勉校友在科技產業快速變動的環境中持續攜手合作，發揮專業影響力，促進產業發展與交流。活動期間亦舉行科管公益協會新舊任理事長交接，延續校友經驗傳承及公益參與精神。

林國棟笑說，因為輔大校園就在公司附近，因此就算有其他學校來邀請自己就讀，還是就近選擇了科管所。同時除了他個人就讀科管所外，也邀請學校的師長到明緯進行講座，讓公司同仁能學習到最新的知識。

茂生農經董事長吳清德表示，就讀科管所最大的收穫，就是當個人在工作上有了實際經驗後，能夠透過學校來補足了自己學術理論不足的地方。

進聯工業總經理吳志遠表示，科管所的同學來自不同產業，因此每次遇到問題都有不同的意見可以詢問，不會因為個人的宥見而迷失或是困惑。

紘通企業董事長李東興表示，在科管所，大家都是同學沒有身分的不同，遇到任何問題都可以詢問同學，一起討論。

京典衛浴董事長杜俊宏則分享，之所以來就讀科管所是因為工作上的朋友介紹，後來又擔任了科管公益協會理事長，對於企業及人脈經營都有不小的幫助。