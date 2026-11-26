巴斯夫26日表示，自2027年1月1日起，法台化學（Brenntag Taiwan）將成為巴斯夫個人護理品在台灣的非獨家經銷商。

巴斯夫指出，根據新的合作安排，法台化學將負責經銷巴斯夫個人護理品產品組合，包括特用輔助界面活性劑、潤膚劑與蠟類、乳化劑與增溶劑、珠光劑、聚合物、美容護理解決方案、活性成分與助劑，以及紫外線吸收劑。法台化學為全球化學品與原料經銷商，服務涵蓋多元產業與市場的客戶。

巴斯夫表示，此次合作結合巴斯夫在個人護理品原料領域的廣泛產品組合與專業知識，及法台化學深耕在地市場的優勢、商業能力與技術實力。透過新的經銷模式，巴斯夫將進一步深化客戶互動、支援市場發展，並推動在台灣市場的永續成長。

巴斯夫亞太區個人護理品事業部業務管理副總裁王昶博士表示：「台灣是我們個人護理品業務的重要市場，我們很高興能與法台化學合作，進一步提升服務客戶的能力。結合巴斯夫廣泛的原料產品組合與創新專長，以及法台化學的在地市場優勢，我們期待能更有效回應客戶不斷變化的需求，支持客戶成長。」

法台化學美容與個人護理全球總裁Francois Bleger表示：「我們非常高興能在台灣進一步深化與巴斯夫的合作。透過雙方合作，我們將以專業知識、技術支援與客戶服務能力，為客戶提供完整且多元的個人護理品產品組合。」

為確保新經銷於2027年1月1日正式生效前能順利銜接，巴斯夫與法台化學將密切合作，以維持客戶業務的持續性為共同目標。在過渡期間，客戶將陸續收到有關訂購流程及其他相關安排的進一步資訊。