路易莎（2758）擴大健身事業版圖，斥資逾3,000萬元打造的Selfroom台北大巨蛋店26日正式開幕。路易莎董事長黃銘賢表示，看好台灣健身產業未來產值有望突破千億元，大巨蛋店年營收挑戰6,000萬至7,000萬元，力拚開幕首月損益兩平，松山及大巨蛋兩家健身複合店合計年營收上看1.2億元，明年農曆年後將於新莊幸福站開出第三家店，待三家店站穩腳步後，將加速全台展店。

路易莎2022年於松山CITYLINK開出首家Selfroom，採取咖啡結合健身房的複合經營模式。黃銘賢透露，松山店目前年營收約4,500萬至5,000萬元，開業第三個月即達損益兩平，之後逐步獲利，目前會員數約4萬至5萬人，每日進場人數近千人。

黃銘賢指出，Selfroom自松山首店起即鎖定女性健身商機，有別於男性較偏重功能性訓練，女性更重視生活體驗，因此從空間設計到器材選購，均以女性需求為主要考量。大巨蛋店進一步深化女性市場布局，引進全系列12台Glutebuilder臀腿訓練器材，打造全台最完整的美臀訓練專區，並設置獨立皮拉提斯VIP包廂。

大巨蛋店總營業面積達460坪，其中健身房占390坪、路易莎咖啡占70坪。黃銘賢指出，相較松山店，大巨蛋店周邊住宅密集、上班族眾多，又緊鄰捷運出口及洲際酒店，客群進一步擴及商務旅客、運動選手，目標業績較松山店高出五成，年營收挑戰6,000萬至7,000萬元，會員數上看6萬至7萬人。

有別於傳統健身房採取會員綁約制度，Selfroom以每分鐘2元計費，並開放消費者自帶教練、自由教練帶領學員進場授課，藉由共享健身空間的經營模式，拓展不同消費族群。

根據財政部統計，台灣健身產業產值於2025年首度突破200億元，健身人口達110萬人，市場滲透率僅4.8%。黃銘賢指出，咖啡與健身消費族群高度重疊，參考美國咖啡與健身產業規模比例，台灣健身市場至少具備成長至500億元的空間。

展望明年，路易莎將於新莊幸福站自建逾900坪的綜合商場，整合路易莎咖啡、白霧時光、Selfroom、丹生炊事及一個尚未公布的外部合作品牌，其中健身空間規模將較大巨蛋店更大。

黃銘賢表示，明年將優先深耕兩家新店的會員經營及行銷，「如果一間店成功，可以說是運氣；但如果三間店都成功，就可以說這個想法是一個趨勢。」屆時將考慮從新竹以北加速展店，或於全台主要城市設立據點。