新光保全永續治理成果再獲肯定。由財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2026 TCSA台灣企業永續獎」揭曉，新光保全永續報告書從金級晉升白金級，旗下事業群誼光保全及誼光國際亦雙雙獲得銀級肯定。除了提升永續資訊揭露品質，新光保全亦逐年培育永續專業人才，鼓勵同仁參與TCSA永續志工評審工作，並陸續獲得績優志工評審員肯定，展現企業從永續報告編製、組織治理到人才培育的推動成果。

新光保全近年將永續發展納入企業經營與治理架構，透過董事會轄下永續發展委員會及跨部門推動機制，整合環境、社會及公司治理相關工作。在永續報告書編製方面，持續精進重大議題鑑別、利害關係人溝通、氣候風險管理及永續資訊蒐集流程，逐步強化資訊揭露的完整性與可信度。此次從金級晉升白金級，也是公司持續改善報告品質、落實永續資訊管理的重要成果。

除了制度建置，新光保全也重視永續專業人才的培育，透過教育訓練、專業證照及外部交流，鼓勵同仁將永續知識轉化為實務能力。其中，公司逐年培育同仁參與TCSA永續志工評審員培訓及評選工作，藉由研讀不同產業的永續報告書，了解國際揭露準則及企業永續管理實務，拓展跨產業視野。參與同仁陸續獲得績優志工評審員肯定，也讓外部學習經驗成為內部精進永續管理與報告品質的參考。

在環境與社會面向，新光保全持續推動溫室氣體盤查、能源管理及減碳措施，並結合長期投入的社區安全、安心教室、友善農業及生物多樣性保育等專案，將永續行動融入企業營運及社會參與。同時，透過跨部門協作與外部專業夥伴合作，逐步提升企業回應環境與社會議題的能力。

此次誼光保全與誼光國際同步獲得永續報告書銀級肯定，也反映事業群各公司對永續資訊揭露及管理工作的投入。面對永續揭露規範與利害關係人期待的變化，新光保全將持續強化事業群間的資訊整合與交流，協助各公司依據業務特性，精進永續管理制度與資訊揭露品質。

新光保全表示，永續報告書不只是年度成果的呈現，更是企業檢視管理績效、辨識風險與推動改善的重要工具。從報告書獲獎等級提升，到培育具備跨產業視野的永續專業人才，公司期望逐步將永續管理融入日常營運。未來將持續精進永續治理、人才培育及資訊揭露機制，並結合智慧安全服務與環境社會參與，穩健推動企業永續發展。