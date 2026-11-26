嘉義縣新建農糧產品區域冷鏈物流中心，將打造「前店後產」營運模式，目前主體鋼構完成，即將安裝機電設備及冷藏冷凍倉儲階段。縣長翁章梁今天參加上梁儀式，預計明年6月完工，調節農作物生產供需、降低採後保存損耗，協助嘉義優鮮品牌拓展國內通路及外銷市場。

翁章梁說，嘉義縣蔬果、稻米及雜糧豐饒，過去農產品容易受氣候及產期集中影響，造成產銷失衡、價格波動，農民收益不穩，冷鏈物流中心將打造「前店後產」模式，前面經營店鋪，後方則有冷鏈中心，完工後可透過冷藏調節，讓農產錯峰銷售，降低短期市場價格波動。

潮季生鮮農產有限公司董事長陳文輝說，冷鏈中心目前規畫火龍果、木瓜、柑橘、芭樂、酪梨及根莖類，可延長蔬果保鮮期約50%，採後腐損率降至10%以下，提升農產品長途運輸及產銷調節能力。目前工程進度超前，有望在明年6月前完工，創造農產品更大價值。

農業處指出，冷鏈中心規畫差壓預冷、真空預冷及多溫層冷藏冷凍設備，並導入智慧溫控、大數據追溯及液氮急速冷凍技術，串接分級、加工、包裝及出貨流程，未來將串聯農民團體、農業組織及青農，進軍大型連鎖通路，並逐步拓展外銷，強化嘉義優鮮品牌競爭力。

縣府承租台糖公司3.9公頃土地，斥資3.5億元新建冷鏈物流中心，採民間參與公共建設模式分期開發，第一期1.95公頃採ROT模式，由政府興建面積4550平方公尺、約1376坪冷鏈物流中心；第二期1.95公頃則採BOT模式，由促參廠商自行開發及營運。

嘉義縣長翁章梁（左四）今天參加嘉義縣農糧產品區域冷鏈物流中心上梁典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣農糧產品區域冷鏈物流中心今天上梁，打造「前店後產」營運模式，預計明年6月完工。記者黃于凡／攝影