台灣汽車市場銷售龍頭和泰汽車（2207）史上最大規模海外布局正式啟動！2026年11月25日於日本東京舉辦「和泰ジャパン株式会社(Hotai Japan Co., Ltd.)」新辦公室暨南關東日野自動車株式會社板橋新據點開業儀式。

和泰集團董事長黃南光、總經理蘇純興專程赴日出席，日野自動車株式會社Satyakam Arya社長等日野高層更親臨參與，與南關東、北海道、東北海道、宮城、福島等五家日野經銷商社長，共同見證台日商用車戰略合作正式邁入全新紀元。

和泰汽車2026年取得南關東、北海道、東北海道、宮城及福島共5家日野經銷商各80%股權，旗下 57 個銷售與服務據點、員工總數超過3,000名，年銷售台數達1.2 萬台以上，年營業規模超過2,000億日圓，成為日野自動車在日本市場的主要策略夥伴，可藉以強化日野品牌在日本、台灣市場的經營交流，提升商用車用戶的品牌認同。

本次同步啟用的南關東日野自動車株式會社全新板橋據點，斥資超過 30億日圓建設，全新導入全空調廠房、新世代的商用車專用維修設備及多項人性化設施，提升員工滿意度及作業效率；重新規劃新式顧客休息室，大幅提升顧客入廠體驗；並強化燈光、噪音抑制等親鄰。