和泰汽車（2207）持續推動物流轉型，斥資近新臺幣10億元打造楊梅物流中心第三倉，並舉辦新倉啟用典禮，邀請TOYOTA亞洲區總部（Toyota Motor Asia，TMA）、經銷商、供應商及關係企業代表共同見證。新倉庫導入自動化設備，提升物流作業效率，同時兼顧員工安全與環境永續，展現和泰汽車持續精進售後服務的決心。

楊梅物流中心自2000年啟用以來，持續肩負TOYOTA、LEXUS及HINO品牌零件供應重任，服務全臺近300個經銷服務據點。為因應零件需求成長及勞動人口結構變化，和泰汽車積極推動物流設施升級，藉由新倉庫的啟用，進一步強化零件供應體系。

新倉庫共四層樓，總樓地板面積約5,900坪，一樓提供做為長源汽車新車整備中心，二樓及三樓主要保管高銷中小型零件，並導入自動化設備；四樓則以低銷零件為主。