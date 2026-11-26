財政部國產署自108年起推動環保團體認養國有非公用邊際土地，至今已與社團法人高雄市野鳥學會等11個環保團體簽訂認養契約17案，總面積高達2,082餘公頃，政策效益遍及全臺。時值冬候鳥千里遷徙、停駐國有認養土地度冬季節，國產署呼籲各界攜手保育營造友善棲地，減少人為干擾，為自然生態與環境保護盡一份心力。

國產署表示，該署已媒合12家金融機構，以贊助經費或合辦活動方式參與認養機制，挹注環保團體穩健財務投入保育工作，建構環保團體、贊助金融機構及該署金三角跨域合作夥伴關係。其中，社團法人台灣黑面琵鷺保育學會、合作金庫金融控股股份有限公司（合作金庫銀行）、中華電信股份有限公司臺南營運處、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處及國產署攜手合作之「2026七股頂山黑面琵鷺（冬候鳥水鳥棲地）全球直播－公私協力促進生態永續發展」已於115年10月14日起於該學會YouTube頻道上線直播，民眾可即時觀賞黑面琵鷺及雁鴨等鳥類珍貴生態畫面，歡迎各界一同上線守護候鳥家園。

國產署進一步表示，農業部林業及自然保育署於115年10月17日舉辦「115年度林業及自然保育有功表揚大會」，社團法人高雄市野鳥學會長期投入鳥類保育及生態場域營造，認養布袋鹽田國有非公用土地等多處關鍵棲地，榮獲115年度林業及自然保育有功團體，展現公私協力保育成果；同時，國產署曾署長因積極推動邊際土地環境保護認養等機制，將國土管理與自然保育、氣候治理及2050淨零轉型相互結合，亦榮獲115年度林業及自然保育有功人員，推動認養成果斐然。國產署歡迎更多環保團體加入認養行列，為環境生態保育付出一份心力，相關認養資訊可至該署網站「邊際土地認養專區」（含可提供認養國有邊際土地資訊）查詢。