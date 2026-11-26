台南市再添社會住宅！國家住宅及都市更新中心興建的永康區「東橋安居」社會住宅，共提供218戶，有套房、二房及三房等房型，並設有托嬰中心及身心障礙者日照中心，11月30日上午9時起至12月29日受理招租申請，民眾可透過線上或實體服務據點提出申請。

「東橋安居」位於永康區，鄰近小橋公園、閱之森公園、大橋國中及台南市立圖書館新總館，周邊生活機能完善，除提供不同房型選擇，也規畫托嬰中心及身心障礙者日照中心，兼顧居住與社區照顧需求。

市府都發局表示，國家住宅及都市更新中心已於11月19日公告「東橋安居」招租資訊，有意申請的民眾可參閱該中心公布的社會住宅申請須知，依規定檢附相關文件辦理。

本次招租受理期間自115年11月30日上午9時起至12月29日晚上11時59分止。民眾可至國家住都中心「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw/portal）線上申請，也可前往台南市新市安居社會住宅服務據點（新市區富安路551號）現場洽詢及申辦，服務時間為週一至週五，上午9時至中午12時、下午1時30分至5時，國定假日除外。

相關招租資訊及申請疑問，可洽國家住宅及都市更新中心諮詢專線（02）8979-1799，或至該中心網站查詢。