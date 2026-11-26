中研院26日宣布，該院生物醫學科學研究所張雅貞研究員團隊最新研究發現，RSV會活化肺部第二型先天性淋巴細胞(ILC2)，促使其釋放大量血清素。這些血清素不僅引起呼吸道發炎，使支氣管等氣道變得更加敏感、容易收縮，也會進一步作用於肺部迷走感覺神經 ，誘發咳嗽反應。

張雅貞研究員團隊表示，免疫細胞釋放的血清素如何影響肺部神經，進而引發咳嗽及加劇氣喘相關症狀，拓展對免疫系統與神經系統交互作用的認識，也為相關治療策略的發展提供新的研究方向。研究成果已發表於國際頂尖期刊《免疫》(Immunity)。

過去對於病毒感染後咳嗽及氣喘惡化的研究，多著重於呼吸道發炎、黏膜腫脹及氣道阻塞等現象，對於免疫細胞如何透過神經機制引發咳嗽，仍有許多待釐清之處。張雅貞研究員團隊整合免疫學與神經科學，透過小鼠實驗模型與臨床檢體分析，建立「免疫細胞活化－周邊神經迴路啟動－呼吸道症狀表現」的研究架構，闡明血清素在周邊組織中的新功能及其與氣喘的關聯。

研究團隊進一步發現，利用基因技術抑制血清素生成，或以藥物阻斷神經接收血清素的訊號，均可降低RSV感染所引發的呼吸道發炎與咳嗽反應。這些結果顯示，免疫細胞不僅參與身體的防禦反應，也會透過釋放血清素等化學訊號影響神經活動，進而影響呼吸道症狀。

RSV是常見的呼吸道感染病原，尤其對嬰幼兒、高齡者及慢性呼吸道疾病患者可能造成健康威脅。根據臺灣相關醫學會於2025年公布的資料，國內每年約有2,000至3,000名嬰幼兒因感染RSV住院，其中超過九成為2歲以下幼兒。然而，RSV感染並不限於幼兒，相關研究指出，RSV住院患者中有66.8%為60歲以上長者，其中近四成為75歲以上高齡者。

此外，氣喘、慢性阻塞性肺病(COPD)及心血管疾病患者感染RSV，也可能面臨較高的重症風險。呼吸道病毒感染也是氣喘急性惡化及持續性咳嗽的重要誘因，不僅影響患者生活品質，也增加醫療照護負擔。本研究揭示RSV感染引發呼吸道症狀的神經免疫機制，未來可望以此為基礎，探索改善氣喘相關症狀的新型治療策略。

本論文第一作者為駱佳慧博士生，生醫所張雅貞研究員並與臺北醫學大學微生物免疫學科賴傳穎助理教授、臺中榮民總醫院胸腔部呼吸感染免疫科黃偉彰主任、國立成功大學生物化學暨分子生物學研究所陳威宇副教授、本院生醫所陳志成特聘研究員，以及美國密西根大學病理學系Nicholas W. Lukacs教授跨國跨校合作完成。研究經費由中央研究院與國家科學及技術委員會共同支持。