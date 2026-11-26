2026第十九屆「TCSA台灣企業永續獎」11月25日舉行盛大頒獎典禮，葡萄王（1707）憑藉長期投入環境、社會與治理（ESG）實踐的卓越績效，在眾多參加企業中脫穎而出，一舉囊括「台灣十大永續典範企業－中堅企業」及「永續報告書保健業第二類－白金獎」雙項國家級大獎。

典禮由葡萄王生技董事長曾盛麟親自出席代表領獎，展現企業對永續發展的高度重視與決心。

台灣企業永續獎（TCSA）素有「台灣企業永續奧斯卡」之稱，評選標準嚴謹且具高度公信力。葡萄王生技過去已多次入選「台灣百大永續典範企業」，今年更進一步突破重圍，首度晉升「台灣十大永續典範企業－中堅企業」行列，同時也是本屆該獎項中唯一獲選的醫療保健類企業，象徵葡萄王在生技保健產業的永續治理表現已樹立全新標竿。

除了綜合永續績效獲得最高肯定外，葡萄王生技在「永續報告書」評比中同樣表現亮眼，連續第五年蟬聯「保健業第二類－白金獎」。葡萄王長期堅持資訊公開透明，系統性揭露氣候變遷因應、綠色製造、產品安全把關及員工照護等關鍵議題，透過完整且具公信力的數據與行動成果，持續深化與投資人、消費者及社會大眾的信任連結。

曾盛麟表示，能夠首次從百大前進至「台灣十大永續典範企業」，並連續五年獲得白金獎肯定，是對全體同仁多年來在永續經營上持續精進的最大鼓勵。葡萄王始終秉持「健康專家、照顧全家」的品牌使命，將ESG策略深度融入研發創新與日常營運之中，從綠色製程減碳、友善職場營造到社會公益參與，全方位落實企業社會責任。

展望未來，葡萄王生技將以此次獲獎為新起點，持續發揮生技產業的正面影響力，攜手價值鏈夥伴共同邁向淨零碳排與永續共榮的願景，為台灣大健康產業開創更具韌性的永續未來。