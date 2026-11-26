台泥（1101）26日宣布，該公司花蓮和平水泥廠的「台泥DAKA再生資源利用中心」（TCC DAKA Renewable Resource Recycling Center），近期榮獲2026年世界建築節（World Architecture Festival，WAF）「生產、能源與物流」類別首獎。

台泥DAKA再生資源利用中心為國內首座利用水泥窯高溫協同處理地方生活垃圾的示範場域，將資源循環、建築美學、環境教育及社會溝通融為一體，一年內已獲得美國、英國共12項建築與設計獎項肯定。

台泥指出，世界建築節創立於2008年，是全球規模最大的現場評審制國際建築獎項活動，今年評審團由來自37個國家的164位專家組成。

由國際知名建築事務所KPF設計的台泥DAKA再生資源利用中心，是國內廢棄物處理設施中獲得最多國際獎項肯定的案例。美國《Architectural Record》建築獎評審特別肯定這座建築是「建築結合產業、創新、教育與設計的絕佳典範，讓人們看見這座設施每天所執行的重要工作」。

美國建築師學會紐約州分會舉辦的2026年Design Awards，更將最高榮譽「Best of the Best」頒給台泥DAKA再生資源利用中心。主辦單位指出，這座建築將廢棄物處理設施、遊客中心與公共園區整合，使民眾得以接觸資源回收再利用的過程，也讓工業運作與環境管理的關係更容易被理解。

台泥DAKA再生資源利用中心以擁有數億年演化歷史、象徵生命力與韌性的鸚鵡螺為建築造型靈感。建築外牆採用台泥自行研發生產的超高性能混凝土（UHPC）板片，表面紋理取材自台泥DAKA所在社區太魯閣族傳統文化中「祖靈之眼」的意涵，展現對在地文化的尊重。建築周邊鋪設結合營建廢棄物再生粒料的透水混凝土道路，搭配雨水回收系統，展現資源循環與氣候韌性的實際應用。

台泥也將文明、文化、產業與自然等主題融入各樓層的空間規劃。一樓的鸚鵡螺圖書館以水泥復刻工藝呈現人類文明的演進，帶領民眾探索文明發展與自然環境的關係；七樓的水泥幻奇展區則讓民眾一窺台泥低碳轉型及全球化歷程，也能近距離觀看垃圾處理過程，親身感受幾乎沒有異味的作業環境；頂樓「百蕨園」由辜嚴倬雲植物保種中心團隊打造，匯集近百種蕨類植物，包括珍稀及瀕危物種，是繼台泥DAKA百鳳園之後，保種中心在台灣東部另一處向公眾開放、兼具教育功能的主題展區。

台泥DAKA再生資源利用中心自2023年7月試運轉至2026年10月底，已累計協助處理花蓮12萬7,498噸生活廢棄物，累計減碳效益達6.6萬噸，並避免約6,375噸因垃圾掩埋所產生的甲烷排放。

為深化社會溝通，台泥特別規劃「鸚鵡螺的奇幻之旅」，採取每團20人的小團體預約導覽制度，讓參訪者有充分時間探索各樓層的主題內容，並與台泥團隊交流。一年來已有近3,000人次參訪，涵蓋在地社區居民、國際訪團及國內產官學各界。兼具建築美學、休憩、餐飲與交流功能的空間，也吸引許多企業選擇在此舉辦ESG日活動，讓垃圾處理場域也能成為人們願意停留、學習與對話的公共空間。