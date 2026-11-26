臺北捷運公司在擁有「臺灣永續界奧斯卡」之稱的「2026第19屆臺灣企業永續獎」中表現亮眼，勇奪「永續報告書－金級獎」、「綜合績效獎－臺灣永續績優企業」，以及單項績效獎「創意溝通領袖獎」、「社會共融領袖獎」與「創新成長領袖獎」五項大獎，此獎肯定臺北捷運在永續治理、智慧營運與綠色轉型上的成果。

其中，「永續報告書－金級獎」由去年銀級一舉晉升至金級榮譽，凸顯臺北捷運持續深耕永續發展的成果。近年來，臺北捷運在系統穩定度、綠色行動、社會共融及數位轉型革新等面向交出亮眼成績單，並定期發布永續報告書，透過公開透明的資訊，讓各界更加了解北捷永續經營的具體作為。

此外，臺北捷運首次參加即榮獲「綜合績效獎－臺灣永續績優企業」及「創意溝通領袖獎」兩項大獎。其中，「低碳運輸 打造永續共融城市」獲頒「綜合績效獎－臺灣永續績優企業」，肯定臺北捷運將永續理念落實於營運與服務，從低碳運輸、友善服務到智慧治理，持續推動城市永續發展。

「轉動永續循環－從點數減碳到捷運聯盟共創」則榮獲「創意溝通領袖獎」，透過「台北捷運Go」App及「捷運點月月領」活動，將每趟搭乘轉化為捷運點數回饋與減碳成果，截至115年10月累計吸引超過290萬人次參與，成功將永續理念轉化為民眾的日常行動。在產業合作方面，臺北捷運透過捷運聯盟推動聯合採購及共用物料平臺，並持續精進採購制度與供應鏈管理機制，共同實踐永續發展。

其他單項績效獎部分，臺北捷運連續兩年獲得「社會共融領袖獎」與「創新成長領袖獎」肯定。在社會共融方面，以「串聯城市脈動-建構共融生活圈」為主題，從高齡、婦幼及無障礙友善需求出發，推動臺北車站再造提升搭乘體驗、優化心中山線形公園打造多元城市場域，更發揮軌道維修、機電等各方專業人才，投入花蓮災後復原，實踐企業社會責任。

在創新成長方面，臺北捷運以自主研發的「人流智慧監控與預警系統」獲獎，該系統將票證、列車、車站與站間流量等分散資料整合為即時儀表板，作為行車調度與現場引導的決策依據，讓營運從「被動應變」升級為「主動預判」，兼顧安全、準點與乘車舒適度。

展望未來，臺北捷運公司將持續深化科技創新與低碳服務，不僅扮演城市綠色運輸的重要角色，更將打造安全、共融且具韌性的智慧永續城市。