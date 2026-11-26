聯嘉投控（3717）連續第五年獲得《TCSA臺灣企業永續獎》肯定，在2026年共773家參與評比的企業與組織中脫穎而出，一舉拿下三項大獎。

聯嘉投控除蟬聯「臺灣百大永續典範企業」與「永續報告書金獎」外，今年更首度獲頒「性別平等領袖獎」，頒獎典禮由副總經理吳俊德率領永續團隊出席代表領獎。

近年科技業普遍面臨人才荒，多元共融與女性領導力成為企業留才關鍵。聯嘉投控指出，首次奪得「性別平等領袖獎」，主要歸功於總經理黃昉鈺在內部推動的各項女性賦能計畫。公司定期執行職涯需求調查、舉辦女性賦能論壇，並成立「EOI女性專業經理人成長社」，透過領導力培訓與同儕交流機制，協助女性員工在技術與管理職上雙軌發展，同時將人權與性別平等標準推展至上下游供應鏈。

身兼臺灣科學園區同業公會少數女性理事的黃昉鈺，過去亦曾擔任光電產業召集人，代表產業界進入總統府向執政團隊提出政策建言，從企業內部治理到外部產業倡議，在男性居多的科技製造領域展現女性領導影響力。

聯嘉投控表示，除了職場平權，公司在環境與公司治理面向也持續強化資訊揭露透明度，目前以「智慧減碳、責任共擔、生態共好」為ESG核心主軸，將碳管理與生物多樣性保育納入日常營運與供應鏈協作體系中。

聯嘉投控強調，此次再獲三項殊榮是全體同仁跨部門長期投入的成果，展望2027年，將持續擴大低碳轉型力道，並深化責任供應鏈與女性人才培育資源，在追求本業成長的同時，建構更具營運韌性的永續體質。