企業推動淨零轉型，減碳目標訂好後，還要決定預算怎麼分配、設備何時更新、如何與供應商合作。資誠永續發展服務公司指出，科學基礎減量目標倡議（SBTi）的《企業淨零標準》2.0版，更重視企業有沒有可執行的轉型計畫，以及能否用數據追蹤減碳成效。

資誠日前在第九屆全球企業永續論壇舉辦專場。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，企業應先釐清氣候變遷等永續議題對營運、成本、供應鏈及財務的影響，再把評估結果用於投資、採購和資源配置。臺灣大學國家發展研究所教授周桂田也指出，企業應定期檢視重大風險，讓對外揭露與實際管理措施相互對應。

SBTi亞洲區負責人Nate Aden指出，新版依企業規模訂出不同要求，近期減碳目標採五年週期滾動管理。對於範疇三，也就是價值鏈的間接排放，新版更重視企業能施加影響的重大排放來源。他建議，企業先找出排放熱點，再把減碳計畫與能源採購、設備投資、供應商合作及產品策略連結，由董事會與管理階層監督。

華碩電腦永續長吳澤欣表示，即使政策及碳價仍有變數，華碩仍採科學減碳路徑，用數據評估再生能源、綠色產品等措施的財務影響，檢視成本效益及成長機會。金管會證券期貨局副局長黃仲豪則表示，上市櫃公司接軌IFRS永續揭露準則，第三階段公司有優先揭露氣候資訊、範疇三排放自願揭露等過渡安排。

資誠永續發展服務公司執行董事張嘉宏指出，企業決定申請後，第一年應確認適用要求、排放基準及範疇三重大來源，並盤點碳權政策與使用情況。資誠聯合會計師事務所會計師趙永潔提醒，從排放盤查起就應考量資料品質、內部控制及日後的確信需求，留下可查驗的紀錄，說明基準年排放怎麼算、減碳措施怎麼做、進度如何追蹤。