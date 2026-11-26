安永台灣IPO市場統計，截至11月24日，今年共有59家企業上市櫃，合計募資646.38億元，低於去年的1,076.01億元。整體募資縮水之際，創新板已有10家公司掛牌，占上市家數逾三成，募資額年增約73％。從產業來看，半導體業募資338.67億元，占整體上市櫃募資額逾半，居各產業之冠。

今年上市市場有28家企業掛牌，募資約295.1億元，年減65.3％。個別公司以半導體業倍利科募資48.48億元居首，占上市募資總額約16％，其次為綠能環保業的世紀能源，募資41.21億元，占約14％，兩家公司合計約占三成。創新板募資額則占上市市場約9.5％，較去年增加11.87億元。

上櫃市場今年有31家企業掛牌，合計募資351.27億元，年增55.39％。其中，半導體業有5家掛牌，居上櫃各產業之首，個別公司則以半導體業的創新服務募資39.6億元最多，占上櫃募資總額約11％。

合計上市及上櫃市場，今年以生技醫療業掛牌家數最多，共10家，募資額則由半導體業居首。此外，今年有93家企業申請登錄興櫃，主要來自半導體、綠能環保及生技醫療等產業。

安永聯合會計師事務所審計服務部會計師黃建澤表示，AI與半導體仍是支撐台灣市場的主要動能。近期台股受到國際利率政策、地緣政治及科技股評價調整等因素影響，波動加大，但台灣產業基本面與企業獲利仍有支撐。展望2027年，數位科技、生技醫療與綠能環保可望持續帶動企業掛牌，台灣IPO市場有望維持穩健。

全球市場則呈現掛牌家數減少、募資額大增的情況。受SpaceX、Anthropic及SK海力士等超大型IPO帶動，2026年全球IPO募資額約4,300億美元，年增143％，掛牌企業約1,160家，年減13％。

中國與香港市場的掛牌家數及募資額均成長。依據11月20日前的實際數據及年底前的預測，中國A股市場IPO預估超過170家，含公募REITs，募資額估逾人民幣2,990億元，平均單案規模達近五年高點。香港預估有逾140家企業掛牌，年增23％，募資額估逾4,300億港元，年增50％，創近五年新高，其中中國A股企業赴港掛牌是重要推力。

展望2027年，中國A股上市審查預料仍將維持審慎，更重視企業品質。香港IPO市場則可能先承壓，後續逐步回暖。