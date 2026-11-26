中鼎集團於近日揭曉的台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）獲得17項大獎。集團總裁余俊彥以帶領中鼎推動綠色技術創新、協助產業永續轉型的成就，獲「企業永續終身成就獎」。集團母公司中鼎工程連續10年蟬聯服務業「十大永續典範企業」，旗下新鼎、崑鼎獲中堅企業「十大永續典範企業」。中鼎集團余俊彥總裁、新鼎謝仁興總經理及崑鼎蘇政隆總經理代表出席接受表揚。

中鼎是國際級統包工程集團，年營收破千億，並致力推動數位化與綠色轉型，以環境保護與經濟發展雙贏的「綠色工程」結合AI智慧科技，攜手全球客戶與供應鏈邁向淨零。

中鼎集團積極推動「全員ESG」，將永續內化為企業文化，並在環境、社會與治理三大面向交出亮眼成績。在環境面，除在2050淨零承諾基礎上，朝2045年提前達標邁進，更透過「供應商淨零聯盟」累計協助487家供應商建置碳管理能力，同時在總部大樓、全球專案工地積極推動生物多樣性保育；治理與社會面，則導入IFRS S1及S2永續揭露準則強化氣候風險管理，並深化職安衛管理、人才培育，以及推出優於法規的「幸福照護假」，全面兼顧職場與生活平衡。

憑藉扎實的永續底蘊，中鼎整體績效屢獲國際權威機構肯定，不僅連續11年入選道瓊領先指數（DJ BIC）新興市場成分股、蟬聯4年全球營建工程業最高分，更穩居標普永續年鑑全球前1%，同時亦於CDP氣候變遷及供應鏈議合評比雙獲A領導等級，展現領航台灣工程產業的永續實力。

中鼎將持續深耕綠色創新與透明治理，落實環境保護與社會責任，在全球市場發揮正向影響力，為地球的永續發展貢獻心力。