國家住都中心在第20屆優良工程金安獎拿下2座優等、2座佳作，創下該中心單屆獲獎數新高，也是本屆唯一以社會住宅工程獲獎的單位。其中，台中市規模最大的社宅「廍子安居」獲頒優等，規劃興建1,430戶，預計2029年上半年完工。

勞動部職業安全衛生署24日舉行頒獎典禮，國家住都中心旗下台中市「廍子安居」、雲林縣「東仁安居」獲民間工程類優等，台中市「東光好室」及「松竹好室」共同獲頒一座佳作，高雄市「興邦安居A」也獲佳作。

「廍子安居」規劃興建4棟地上14層、地下3層建物，除住宅外，也將設置店鋪、托嬰中心、幼兒園及親子館，並與台中市政府合作，提供社區心理衛生、身心障礙者職業重建及就業服務。施工採用鋁模板搭配模矩化設計，室內裝修也引進噴漆機器人，提升施工精準度並縮短工期。工地另結合物聯網與AI影像辨識，監測電梯井、施工架固定桿件及吊掛作業範圍，發現異常時可及早示警。

雲林「東仁安居」規劃400戶，設有托嬰中心及店鋪，預計2027年下半年完工。工程團隊在開工前利用建築資訊模型（BIM）檢查設計及施工風險，施工期間則以AI監看電梯井柵門，並導入火災預警、塔吊360度環景輔助、人臉辨識門禁及高溫作業監測。該案曾獲環境部2024年「工地環保管理優良行動獎」金級獎，今年再獲金安獎肯定。

台中「東光好室」與「松竹好室」合計236戶，低樓層規劃托嬰中心、幼兒園及身心障礙小作所，預計2028年上半年完工。兩案都利用BIM在動工前模擬施工流程，先找出可能發生的安全問題，也藉此減少施工錯誤及重工，改善成本控管。

高雄「興邦安居A」規劃633戶，設有店鋪及托嬰中心，預計2027年下半年完工。工程採用系統鋁模及整體衛浴，以減少碳排、提高施工效率並降低作業風險。工地公共區域也設置遠端監控，並加強監看高風險區域，以便異常發生時迅速應變。該案曾獲2024年國家卓越建設獎「最佳社會住宅類優質獎」。

國家住都中心表示，「安居・好室」社宅工程全面實施三級品管，並將持續推動設計標準化、構件預鑄化、施工機械化及人員專業化，提升施工效率、工程品質及工地安全。