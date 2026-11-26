面對全球氣候變遷與淨零碳排的迫切挑戰，臺灣的綠能發展正迎來關鍵的國際升級。工研院與英國離岸風電創新中心（Offshore Renewable Energy Catapult; OREC）共同宣布續約，將雙方過去五年深耕臺灣的合作成果再延長五年至2031年。這項跨國合作不僅要讓臺灣的綠能實力繼續在國際發光，更將以臺灣為核心，全面進軍亞太區的浮動式風電與AI智慧營運維護新賽道。

工研院綠能與環境研究所副所長梁佩芳表示，隨著臺灣離岸風電基礎建設逐步完備，如何透過科技創新提升營運維護效率、降低成本，已成為產業的當務之急。工研院持續深化在風機營運維護實務、大數據分析與智慧化應用的研發能量，並導入人工智慧預先找出設備問題的預測性維護，以及在電腦中打造虛擬風場進行即時模擬的數位雙生技術。透過精準掌握海象與風機組件的健康狀況，減少不必要的船隻出海與人工檢修次數，能有效突破臺灣在地海域氣候嚴苛的維運痛點。

英國OREC研發與工程代理總監Chong Ng在日前完成簽署儀式後表示，非常高興能與工研院簽署合作備忘錄，共同支持臺灣離岸風電市場的應用研究與創新。他指出，這項協議涵蓋了營運維護、浮動式風電、數據品質、AI及數位技術等核心領域。此外，雙方更將進一步擴展合作範疇，結合 OREC在英國的豐富經驗與工研院在臺灣離岸風電推動的深厚實績，共同描繪更廣闊的亞太市場發展藍圖，特別是在日本、南韓、澳洲、菲律賓與越南等國家，針對當地較深的海域挑戰，攜手開拓浮動式風電與區域供應鏈合作的新契機。

展望未來，雙方將透過常態化的聯合工作小組緊密推進各項前瞻計畫。這項跨國合作不僅開啟了深度的技術交流，更期望鞏固臺灣作為亞太離岸風電知識與供應鏈樞紐的關鍵地位，攜手國際夥伴共創綠能永續的新紀元。