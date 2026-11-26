第十九屆「TCSA 台灣企業永續獎」與第九屆「GCSA 全球企業永續獎」25日於圓山大飯店舉行聯合頒獎典禮，中光電投控（3718）延續旗下中強光電多年推動永續發展的成果，共獲得五項大獎，涵蓋永續資訊揭露、公司治理與社會共融三大面向，由中光電投控總經理暨永續委員會委員何新斌代表受獎。

中光電投控於今年9月3日成立，中強光電同日成為其全資子公司。本屆 TCSA 評選中，公司連續三年獲永續報告書白金級、連續八年獲選「台灣百大永續典範企業」、連續九年獲頒「透明誠信領袖獎」並第七度名列第一，另第七度獲得「社會共融領袖獎」。在 GCSA 評選中，集團亦連續三年榮獲永續報告書獎銅獎。

永續報告接軌國際準則，連續十年通過高度保證

中光電《2025年永續報告書》中、英文版依循2021年版 GRI 通用準則編製，並採用 SASB 準則、TCFD 及 TNFD 框架，揭露營運活動對應聯合國永續發展目標（SDGs）的具體成果。年度重大主題與永續報告書均提報董事會核定，報告書亦連續十年通過 AA1000AS 第二類型高度保證，強化董事會對永續議題的監督，並提升揭露資訊的可信度。在氣候行動方面，中光電依循 1.5°C 路徑訂定科學基礎減碳目標，並通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）審核。公司連續六年回覆 CDP 問卷，於2024、2025年連續兩年獲氣候變遷評比 A 級，入列 A List。中光電亦響應 RE100 與 EV100 倡議，以2040年達成百分之百使用再生能源為目標，目前已建置八座自發自用太陽能發電系統，並透過綠電轉供與採購再生能源憑證，提高再生能源使用比例。此外，公司已導入生物多樣性風險評估，分析各營運據點對自然環境的依賴與影響，作為自然相關風險管理的依據。

高階主管薪酬連結永續績效，強化董事會監督

中光電依循《上市上櫃公司治理實務守則》，持續提升營運與財務資訊的揭露品質，並透過審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會協助董事會履行監督職責。2025年，公司將重大永續主題及發展目標納入董事長、總經理與財務長的薪酬機制，使高階主管對永續目標的達成負起更明確的責任。中光電連續十二年名列公司治理評鑑上櫃公司前 5%，並獲台灣永續評鑑 AAA 等級。在國際評比方面，公司首度入選《2026年標普全球永續年鑑》，獲頒「產業最佳進步獎」，亦首度取得 EcoVadis 永續評比金牌，名列全球受評企業前 2%。此次再獲TCSA「透明誠信領袖獎」，並七度蟬聯第一名，彰顯公司在透明揭露與誠信治理上的具體成果。

以科技支持偏鄉教育與高齡照護，全年志工服務逾 1.1 萬小時

中光電由公司志工隊「螢火蟲愛之光服務隊」攜手大專院校、社會企業及非營利組織，長期投入「點亮偏鄉」、「希望農場」、「熱血員工」、「光之夢行者」、「箇中好手」、「銀髮微光」六大公益計畫，結合核心專業回應社會需求。為縮減城鄉數位落差，中強光電與國立陽明交通大學電機系學生及「程式老爹」合作舉辦為期六天的「光耀科技營 2.0」，帶領偏鄉學童提前學習國一至國二上學期的程式設計內容，並分組完成遊戲程式。

2025年進一步與國立聯合大學資訊志工隊合作，推出「光耀科技營3.0」AI 教學營，引導學童運用生成式 AI 工具創作，也為教師培養學生數位能力提供教學支援。在長者照護方面，中光電透過「銀髮微光」計畫推動「年菜送暖」、「遠距傳愛，健康無礙」及「暖心食堂」，從物資、飲食與健康照護回應獨居長者的日常需求，並運用遠距科技協助偏鄉長者取得醫療資源。

其中，「暖心食堂」首度邀請新住民夥伴投入居家關懷服務，在陪伴獨居長者的同時，也為新住民創造就業機會。公司另透過「修屋築愛」計畫改善長者居住環境，提升居家安全。為支持員工長期投入公益，中光電定期舉辦志工大會、志工日及培訓課程，並提供無時數上限的全薪志工假。2025年志工服務累計逾1.1萬小時，受惠逾7萬人次。

中光電投控秉持「以光耀經濟為基礎，點亮社會每個角落，創造綠色光景」的永續理念，持續擴大再生能源使用，朝2050淨零目標邁進，並與在地夥伴深化偏鄉教育及高齡照護服務，回應關鍵社會議題，持續提升永續競爭力、擴大正向影響力，共創永續未來。