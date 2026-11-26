昕力資訊攜手華法國際，協助台灣最大的一家大型醫學中心完成血液透析服務碳足跡盤查。團隊協助院方建立從資料蒐集、排放計算到查驗文件準備的完整流程，並於9月順利通過亞瑞仕國際驗證（ARES）之第三方查驗，確認符合 ISO 14067:2018 標準，為國內醫療服務碳足跡管理提供實務案例。

醫療服務碳足跡盤查涉及醫療耗材、設備能源使用、廢棄物處理及跨部門資料整合等多元排放來源，資料蒐集、計算及查驗要求相對嚴謹。血液透析因長期、高頻率使用水、電、醫療耗材及廢棄物處理，被視為醫療體系中高資源醫療服務之一。

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，醫療永續的第一步，是讓醫療服務的碳排放可量化、可追蹤，並作為後續管理與改善的依據。此次結合永續顧問專業與 GreenSwift 智慧碳管理平台，協助院方建立從資料蒐集、排放計算到第三方查驗的一站式流程，不僅提升碳足跡盤查的效率與可追溯性，也為醫療服務建立可持續運作的數位碳管理基礎。未來昕力資訊將持續以數位科技協助醫療機構深化碳管理，從單一服務的碳足跡盤查，逐步擴展至更完整的醫療永續管理。

在國內尚未建立血液透析服務產品類別規則的情況下，顧問團隊依循 ISO 14067 規範及產品生命週期概念，建立涵蓋原料取得、服務階段及廢棄處理的盤查流程，率先將大型醫學中心全年臨床資料納入盤查並接受外部查證，確認資料來源、邊界設定、活動數據與計算邏輯具有一致性及可追溯性。

GreenSwift 智慧碳管理平台則將活動數據建置、排放係數管理、碳排放量計算、盤查報告及查驗文件產製等流程數位化，協助降低人工彙整與重複作業負擔，提升碳足跡資料管理的效率、完整性及可追溯性，讓醫療機構能將碳數據從一次性的盤查工作，逐步轉化為可持續管理的數位資料，提升管理效率、完整性及可追溯性。