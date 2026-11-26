住展雜誌彙整截至11月的實價揭露中台北市近五年各年度推出預售案之最低單價資訊，房市冷氣團籠罩下，今年最低價比去年低一個字頭，落回六字頭，為內湖區東湖地帶不到百戶的13層都更案「言葉里」，單價為65.5萬元，而2022、2023年還有五字頭在文山區木柵的「青耘上」與北投區復興崗地帶的「文藝復興」，到了2024年則站上六字頭是文山區政大山區的「原禾呈真」，再至去年更上一層樓來到七字頭，是士林區社子地區的「漢皇韶光」，成交的最低單價是75.4萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，高房價首都的土地一地難求，營造成本也高，買盤對價格高度認同，房價難走跌勢，觀察2026年台北市住宅類預售產品的實價成交資訊，多數在每坪100至120萬元，百萬元以下的占比僅一成，相比去年約一成五，顯然愈趨減少，像2024年上半年股市首次站上兩萬點，輔以房貸與房市政策寬鬆，創造出新案最低單價揮別五字頭。

2025年面臨大環境不佳，買氣青睞低風險產品，新案市場主要以品牌建商在穩健地帶加以布局，位在蛋白區的低價案不多，台北市整體房價也呈現鐵板一塊，最低單價案再從六字頭上攻七字頭，又因當年度的低價王雖位於二線區域，但相比其他低價案，較沒有山區地勢缺點，就算屬於社子區域，但為葫蘆堵地段有傳統商圈、聯外交通，兼之已規劃的捷運機能與建商知名度，遂還能維持水位。

長達兩年不見曙光的房市黑暗期，接下來還有升息趨勢，房貸空間不見轉機，股市起伏亦套牢資金，今年外圍地帶的小型建案索性低單價登場，加上坪數稍大亦制衡單價無法走高，六字頭案再度現身。

至於是否能宣告首都房價出現降價突破口，陳炳辰認為，須再觀察後續新案跟隨腳步，若又有集結地段較偏、樓層較低、坪數較大三要素的大樓公寓產品就有機會，惟目前尚無傳出還有同等低價案問世，包括復興崗、南萬華等蛋白區有意推案價應都高於六字頭，要撼動價碼長期鐵板一塊的台北市仍不容易。