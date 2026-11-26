永續施政再締佳績！ 2025台中市自願檢視報告3.0（VLR 3.0）從全國各縣市中脫穎而出，榮獲「2026第十九屆台灣企業永續獎」政府機關自願檢視報告評比「白金級」第一名。

台中市積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），每2年定期發表自願檢視報告，至今已發表三版自願檢視報告皆獲得白金級的佳績，展現台中市深耕永續施政的卓越成果，持續邁向永續標竿城市。

永續低碳辦公室表示，在市長盧秀燕引領下，市府團隊從環境、經濟到社會面向全方位推動17項SDGs，VLR 3.0不僅紀錄著台中實踐17項SDGs的階段性成果，更是邁向永續城市的行動宣言。

VLR 3.0強化台中市永續指標與聯合國及台灣SDGs的聯結性，將永續指標由148項增至170項，永續計畫由145項增至162項，永續指標數量為六都最多，同時提高多項永續指標的目標值，設定合理具挑戰性的目標。

報告內容更符合聯合國高階政治論壇及全球環境戰略研究所（IGES）永續報告書編撰準則，落實國際氣候倡議及永續長聯盟核心工作，揭露「2050臺中市淨零碳排路徑」執行成果，從報告內容的精進到永續指標質與量的提升，皆展現市府追求卓越永續治理的承諾與決心。

永續低碳辦公室表示，VLR 3.0發表至今，台中在環境、經濟及社會永續面向皆有亮眼的施政績效。在環境永續面向，發表「永續淨零三部曲」，制定「臺中市永續淨零自治條例」，將淨零排放路徑法制化，首創「引風、增綠、留藍」策略，減緩都市熱島效應，持續推動「藍天白雲行動計畫」，PM2.5平均濃度已由107年的18.8微克，下降至今年截至10月的12.9微克，成為中南部首座PM2.5低於15微克的城市，

這些努力使台中在2024及2025年「國際碳揭露專案」（CDP）評比中，榮獲最高級A級佳績，躍升為全球前15%的氣候治理頂尖城市。

在經濟永續面向，以「前店、後廠、自由港」及「節慶經濟三部曲」策略，營造良好的經濟發展環境，根據經濟部115年第三季統計資料，台中市在公司、商業登記家數、資本額等經濟指標，已連續22季蟬聯至少4項指標冠軍，展現台中強勁的經濟動能。

此外，全國首創「台中購物節」，7年累積突破2,000億元，創造全國764億元經濟產值，引領地方與國家經濟共同成長。

社會永續面向，因應高齡少子化趨勢，持續完善從幼到老的全齡服務。為了減輕年輕家庭負擔，台中公托數量從5處增加到58處，並提供六都最平價收費，更成為首創全國唯一設置兩座員工子女托嬰中心的地方政府，打造願生樂養的友善環境；

興建「台中好宅」實現居住正義，截至今年10月，全市興辦戶數推升至1萬716戶，躍居全國第二；在高齡友善照顧方面，台中敬老愛心卡每月1,000點(原住民1,500點)社福點數額度，為六都最高。

持續完善長照服務網絡，截至今年9月，市府布建近2,086處長照服務據點，行政區長照服務涵蓋率達百分百，落實聯合國「不遺漏任何人」的理念，打造全齡友善的宜居城市。

台中市政府秘書長黃崇典表示，明年台中市即將發表第四版自願檢視報告，讓各界看見台中市永續治理的成果，未來市府團隊也將秉持永續思維解決城市問題，並邀請民眾攜手合作，將永續理念轉化為日常的行動，持續邁向「幸福永續 富市台中」願景。