住展雜誌彙整截台北市近五年單價最便宜預售案，今年最低價比去年低一個字頭，落回六字頭，為內湖區東湖地帶不到百戶的13層都更案「言葉里」，單價為65.5萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，2022、2023年北市還有五字頭，到了2024年站上六字頭，去年更上一層樓來到七字頭，為士林區社子地區的「漢皇韶光」，最低單價是75.4萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，去年面臨大環境不佳，買氣青睞低風險產品，新案市場主要以品牌建商在穩健地帶加以布局，位在蛋白區的低價案不多，台北市整體房價也呈現鐵板一塊，最低單價案也從六字頭上攻七字頭。

觀察今年台北市住宅類預售產品，長達兩年不見曙光的房市黑暗期，接下來還有升息趨勢，房貸空間不見轉機，股市起伏亦套牢資金，今年外圍地帶的小型建案索性低單價登場，加上坪數稍大亦制衡單價無法走高，六字頭案再度現身。

雖然今年回落到六字頭，但實價顯示，多數在每坪100至120萬元，百萬元以下的占比僅一成，相比去年約一成五，明顯減少。

陳炳辰表示，雖然最低價回修，但仍需觀察後續新案，才能判斷首都房價是否出現降價突破口，若又有集結地段較偏、樓層較低、坪數較大三要素的大樓公寓產品就有機會，惟目前尚無傳出還有同等低價案問世。