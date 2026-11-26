台灣半導體產業蓬勃發展，勞工卻未能充分分享經濟成果！美國貿易代表署（USTR）最新公布的301調查報告，除了點名台灣製造業產能過剩及政府扶植政策，更直指台灣勞工報酬不足、工會組織及罷工權利受到限制，認為這些問題可能人為壓低企業勞動成本，形成不公平競爭。

據《TVBS》報導，美方指出，2021年至2025年台灣製造業占GDP比重平均達36.1%，超過美國3倍，但2023年台灣製造業勞動報酬占產出比重僅37.9%，低於美國的47.2%。此外，台灣民間消費占GDP比重介於45%至48.7%，也遠低於美國同期平均的67.9%。美方認為，台灣過度將資源投入製造業，卻未同步提升勞工報酬及國內消費。

勞工權益方面，美方特別點名台灣成立工會須至少30人的門檻過高，並批評工會組織、集體協商及罷工權利受到限制。USTR認為，勞工保障不足可能人為壓低企業成本、助長製造業產能過剩，因此將台灣未充分保障國際公認勞工權利，列為此次301調查認定的九大問題之一。

消息引發PTT股板熱議，不少人對美方點出台灣低薪問題表示認同，紛紛留言「謝謝你們不喜歡台灣低薪」、「台灣的勞權居然要美國來維護」、「幫我們加薪拜託了」、「被發現台企競爭力的秘密了」、「這幾年才發現真的賺到大錢了，分配也沒你的事情」。

不過，也有股民質疑美方標準不一，並將矛頭指向近期美商美光在台灣的勞資爭議，直言「台灣美光，也麻煩老美管一下」、「可是美光是美國公司」。另有人擔憂，美方真正目的是提高台灣企業的生產成本、削弱出口競爭力，若進一步加徵關稅，反而可能加重企業經營及勞工就業壓力。