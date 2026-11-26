王品（2727）今年營運再創高峰，為慰勞員工一年來的辛勞，將於12月9日在台中國際會展中心舉辦萬人尾牙，不僅包下兩個樓層、席開近千桌，更祭出近千萬元摸彩獎金，當天除14家位於百貨商場的門市外，其餘全台門市將公休一日。展望2027年，王品展店策略將聚焦火鍋品類，預計擴大招募逾1,200人，店長年薪最高上看200萬元。

王品今年前三季合併營收195.2億元，年增12.71%，稅後純益11.9億元，年增19.16%，每股純益（EPS）14.32元，營收、獲利及每股純益均創歷年同期新高。

王品表示，今年尾牙將成為台中國際會展中心啟用以來首場企業尾牙盛會，屆時將有227輛遊覽車從全台各地出發，接送員工前往台中，並由新天地餐飲負責外燴，動員85位廚師及370位服務人員。

今年尾牙規格比照演唱會，邀請黃豪平、林姮均擔綱主持，並由陳華、高爾宣、PIZZALI、黃祝賢儒及人氣樂團告五人接力演出，另安排一組神秘嘉賓壓軸登場。現場將送出逾3,000個獎項，摸彩獎金近千萬元。

王品看準年末聚餐及農曆春節團圓商機，12月預計再開出十家門市，延續營運成長動能。明年將以火鍋品類為展店重心，並擴大招募具餐飲相關經驗的人才，透過快速升遷培訓計畫，充實展店所需的管理人力。