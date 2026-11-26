台中14期重劃區再添建築新地標！新業建設推出大樓建案全新落成，邀打造台中知名地標「秋紅谷生態公園」的國際金獎建築師楊家凱操刀。面對1247坪的不垂直L型特殊基地，團隊巧妙透過軸線轉換，以特殊地景藝術、多進院落與精細建築工藝，打造出結合水墨意境的詩意社區。

國際金獎建築師楊家凱，擁有建築與結構力學雙碩士，曾獲全球卓越建設獎金獎、遠東建築特別獎、台灣建築獎首獎及國家卓越建設獎等多項殊榮，台中知名地標「秋紅谷生態公園」即是其代表作品之一。

新業建設創辦人穆椿松說明，楊家凱擅長以結構理性融合自然美學，此次面對1247坪基地特殊的軸線轉折，巧妙運用金屬鐵件與石材線段重新梳理空間軸線，以中國水墨畫的疏密布局為靈感，沿著園道、迎賓入口、水面曲橋、茶屋到地景庭園，營造層層遞進的空間韻律，再以四季植栽、曲折動線與多重景觀視角，讓行走其中的每一步，都成為與自然相遇的美好體驗。

最令人驚艷的是中庭的「行雲硯台地景」。從中國傳統硯台文化汲取意象，並參考英國黛安娜王妃紀念園的流動水景設計，轉化為可以走入其中、親身遊賞的地景藝術，與起伏草坡及漫遊小徑相互交織，住戶步遊、倚臥、聽泉、知風、觸水，成為與家人共同的生活記憶。

新業建設董事長卓勝隆也分享多處工藝細節，「金瓦藝術照壁」也是一絕，以素樸清水模搭配精密排列的金屬瓦片，隨著視角與日光變化；「得月水面曲橋」以水鏡映照天光與建築，讓歸家動線化為詩意的遊賞過程；「閒情茶屋」與「與硯交誼廳」則透過曲線天花、大面窗景，呼應戶外的流水與地景，讓室內外相互借景、自然交融。

「得月水面曲橋」以水鏡映照天光與建築，「金瓦藝術照壁」金屬瓦片隨著視角與日光變化。記者趙容萱／攝影

「得月水面曲橋」以水鏡映照天光與建築夜景。圖／業者提供

「與硯交誼廳」運用曲線天花與大面窗景引入戶外流水及綠意，讓室內外空間自然串聯。圖／業者提供

新業建設董事長卓勝隆（左）、新業建設創辦人穆椿松在社區入口處「金瓦藝術照壁」前方合影。記者趙容萱／攝影

社區中庭的「行雲硯台地景」，住戶步遊、倚臥、聽泉、知風、觸水，成為與家人共同的生活記憶。圖／業者提供