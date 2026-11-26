AI短劇與影視作品已成為數位娛樂新主流，為讓台灣跟上這波浪潮，台中米奧傳媒宣布旗下AIGC創作平台「MeowShort」，將全面補助優秀創作者算力，推出自主訓練模型「MeowShort Cine Pro」，並成立「國際算力基金會」，盼大幅降低創作門檻，扶植更多台灣優秀的創作者 。

算力是AI生成影片最關鍵的運算資源。米奧傳媒董事長許修嘉指出，算力是創作者的一大門檻，「MeowShort」是台灣團隊做出來的創作平台，未來將補助創作者創作算力，並籌設國際算力基金會完善生態系。讓好故事不會卡在成本上。

米奧傳媒營運長彭冠今表示，創作者不缺好題材，而是目前創作成本太高。根據中國網絡視聽協會資料，今年第一季中國上線的微短劇約有12.8萬部，其中超過九成五都是AI微短劇。

看準這股爆發力，米奧傳媒今年初便從真人短劇成功轉型，創下編劇、導演加AI工程師「三人一組、三天完成一部80集短劇」的高效量產實力。

MeowShort打造「智能導演」功能，把製作流程簡化為故事劇本、角色設定、分鏡設計、鏡頭生成與後期成片五個步驟，在同一個工作流中就能自由切換Seedance、Wan、MiniMax、Kling及Google Veo等主流影片模型。

米奧傳媒強調，未來將結合自家行銷資源，與台灣創作者攜手把優質作品推向全世界，讓全球看見台灣的創作奇蹟。