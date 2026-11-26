僑光科技大學校長余致力25日率約110位教職員走進台中國際會展中心，參訪場館並舉辦「導師知能研習」。雙方後續並規劃簽署合作備忘錄(MOU)，建立長期合作機制，深化會展人才培育、產學合作與產業資源鏈結。

這場交流，早在今年9月就由余致力主動聯繫安排。除了場館導覽，校方也特別邀請台中國際會展中心主任吳春見以「經營中台灣會展發展策略」為題發表專題演講，與全校老師們分享場館經營的實務經驗，以及中台灣會展發展的方向。

余致力表示，這是僑光首次將全校導師研習移到校外舉辦，特別選擇台中國際會展中心作為交流場地。他也肯定中心完善的會議空間、導入智慧科技的現代化展館，以及場地運用的彈性讚許不已。

對台中國際會展中心而言，吳春見很高興能接待平日陪伴學生探索未來的老師們，讓大家有機會從場館現場認識會展產業。

僑光與這座場館的緣分，早在展館啟用前就已開始。2012年，僑光因應台中國際會展中心的發展規劃，率先成立全國大專校院首個以旅館與會展為專業的學系。從當年為產業提早培育人才，到今天老師們親自走進展館，這次相聚也讓多年前的教育布局，有了與場館實務接軌的機會。

雙方後續將規劃簽署合作備忘錄(MOU)，建立長期合作機制，深化會展人才培育、產學合作與產業資源鏈結。期待未來有更多僑光學生走進展館，把課堂所學帶進會展現場，也在一次實務參與中，看見自己在中台灣會展產業的發展方向。