台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）理事長蔡德忠昨（25）日表示，缺工已成為連鎖產業成長的一大瓶頸，企業即使手握商機，也可能因人力不足而無法展店，除加速導入AI科技、創新營運模式，也盼政府在人力政策及產業轉型上提供更多支持。

適逢TCFA成立35周年，今年首度舉辦「連鎖品牌未來獎」，共有33家企業獲獎，涵蓋零售、餐飲及生活服務等多元業態，藉由表彰企業創新轉型成果，打造產業學習標竿。蔡德忠指出，協會見證台灣連鎖產業從標準化經營、展店擴張，逐步走向數位轉型與多元創新。然而，隨著少子化、高齡化加劇，許多企業雖有市場及商機，卻因招不到人而影響營運及展店布局。連鎖產業深入民眾食衣住行育樂各個層面，缺工不僅限制企業成長，更牽動服務及民眾生活品質。

蔡德忠認為，因應人口結構及消費型態改變，企業須善用AI與智慧科技提升營運效率，強化人才培育及留任，為產業尋找新的出路。

TCFA自2020年起透過CHILL GO活動號召會員投入產業轉型，從數位應用、AI導入到ESG永續，歷經六年耕耘，今年設立「連鎖品牌未來獎」，以智慧賦能、基業治理、服務創新、生態韌性及社會影響等「五力共榮」為核心，呈現品牌邁向未來的關鍵能力。

蔡德忠表示，獲獎企業各具創新特色，證明無論規模大小，都能為產業創造新價值。協會將秉持「同行不是冤家，異業可以為師」的精神，促進跨業交流與良性競爭，並透過趨勢論壇及AI智慧解方展示，讓企業成功經驗在產業間持續擴散。

經濟部政務次長江文若昨日也出席頒獎典禮，肯定33家獲獎企業的創新及永續成果。根據經濟部統計，去年全台共有2,876個連鎖品牌，門市數超過11萬家，是帶動台灣內需消費及商業創新的重要力量。

江文若指出，經濟部將透過AI新十大建設及輔導資源，依業者需求提供診斷、輔導及資源媒合，協助導入智慧能源管理、供應鏈整合及AI技術，從總部帶動旗下門市共同轉型，提升營運效益及國際競爭力。

蔡德忠期盼，首屆「連鎖品牌未來獎」成為產業轉型的新起點，凝聚企業創新力量，帶領台灣連鎖產業從規模經濟邁向生態經濟，開創更具韌性與價值的品牌未來。