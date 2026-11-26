少子化、高齡化及缺工浪潮席捲台灣，連鎖產業面臨經營模式大轉型。台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）指出，連鎖業過去靠展店創造規模經濟，未來須透過AI賦能、跨業合作及服務創新，打造生活服務生態圈，開闢新成長曲線。

資策會副執行長林玉凡指出，台灣經濟受惠AI投資及出口帶動，持續展現成長動能，但人口結構改變帶來的挑戰日益嚴峻，缺工問題蔓延各行各業，近三成業者甚至因人力不足，被迫調整或縮短營業時間。

當科技業享受AI帶來的龐大商機，如何將科技紅利擴散至服務業，成為連鎖產業轉型的重要課題。企業應善用科技提升營運效率，減輕第一線人員重複性工作負擔，投入更具價值的服務與創新。林玉凡表示，單身及小家庭增加、高齡生活、寵物陪伴、健康管理等消費趨勢，正在重塑市場版圖。連鎖業不能再只思考多開幾家店，而是如何讓一家店創造更多價值，透過既有通路導入多元服務，讓門市成為社區生活服務節點。她提出連鎖產業五大新賽道，包括場域平台化、同業競合與跨界合作、B2B供應鏈及專業服務延伸、通路媒體化，以及AI賦能第一線人員，藉由場域共享、資源整合及數據應用，打破單一品牌經營框架。

林玉凡強調，數位企業應具備基業治理、生態韌性、服務創新、社會影響及智慧賦能五大能力，提前布局人才及合作夥伴，掌握消費需求。

鼎鼎聯合行銷總監陳虹卉：打造安心體驗

TCFA首屆「2026連鎖品牌未來獎」昨天舉行頒獎典禮及講座。鼎鼎聯合行銷總監陳虹卉進行專題演講。記者曾原信／攝影

鼎鼎聯合行銷總監陳虹卉指出，品牌競爭早已不只是商品與價格的較量，更在於誰能貼近消費者生活，提供健康、便利及安心的消費體驗。

隨著高齡化、家庭規模縮小及單人經濟崛起，消費者更加重視自主生活及時間效率，從商品配置、門市動線到餐廳座位安排，都有重新設計的空間。

值得注意的是，商品同質性愈高，品牌信任及人際服務連結愈顯重要。調查顯示，83%消費者認為品牌形象直接影響購買決定，75%表示服務人員的專業知識及推薦會左右消費選擇。

陳虹卉認為，實體門市除了銷售商品，更須創造顧客一再上門的理由，透過限定商品、主題展演、特色選品及文化體驗，深化品牌與消費者的情感連結。連鎖產業競爭正從追求展店規模轉向提升單店價值。